Michel Potvin conserverait son poste à la Commission des finances de Saguenay

C’est ce que peut annoncer Radio-Canada après avoir obtenu la liste des nominations à venir.

Elles seront confirmées lors de la première séance du conseil de la nouvelle administration, lundi. Il demeure toutefois possible d’ici là que des changements soient apportés.

Michel Potvin, qui a été réélu le 7 novembre dans le district 12 à Laterrière, conserverait le poste qu’il occupait déjà. Il est fort possible qu’il ait eu ce résultat après avoir appuyé la candidature de Julie Dufour à la mairie de Saguenay. En 2017, il avait été élu sous les couleurs de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD) de la mairesse Josée Néron. Des différends apparus en cours de mandat ont mis fin à l’association, mais il était tout de même demeuré à la tête des finances de la Ville. Michel Potvin s’était déjà lui-même présenté à la mairie de Saguenay. En 2009, il avait été facilement vaincu par Jean Tremblay.

Le budget devrait être déposé le 20 décembre, selon ce qu'à déjà annoncé Julie Dufour.

Parmi les autres nominations importantes, le conseiller Jimmy Bouchard présiderait deux commissions, soit Environnement et développement durable ainsi qu’Immeubles, génie et travaux publics. Dans ce dernier cas, il succéderait à Michel Tremblay.

Du côté de la Société de transport du Saguenay (STS), c’est l’ancien syndicaliste Jean-Marc Crevier qui hériterait des dossiers jadis pilotés par Marc Pettersen, qui n’a pas été réélu. Il siégeait déjà au conseil d’administration.

Alors qu’elle a promis en campagne la construction de 1000 logements à la zone ferroviaire de Chicoutimi, la mairesse Julie Dufour garderait pour elle la responsabilité de l’urbanisme.

Le conseiller baieriverain Martin Harvey dirigerait dorénavant la Commission des ressources humaines. Avant son implication en politique, il était le président du syndicat des paramédics dans la région.

Quant à Marc Bouchard, il serait chargé de la Commission des Arts. Le seul représentant élu de l’ERD est actuellement chef par intérim de sa formation. Il bénéficiera d’un budget voué au cabinet de l’opposition.

Par ailleurs, les conseillers jonquiérois Michel Thiffault et Kevin Armstrong conserveront les mêmes responsabilités, soit les sports et les loisirs pour le premier et la sécurité publique pour le second.

Promotion Saguenay

Finalement, Julie Dufour ne présidera pas l’organisme de développement économique Promotion Saguenay. En campagne, elle avait critiqué son adversaire Josée Néron qui était présidente. La nouvelle mairesse sera accompagnée au conseil d’administration par deux conseillers. Rappelons que le directeur général actuel, Patrick Bérubé, a déjà annoncé qu’il quitterait lorsque son contrat se terminera à la fin de l’année.

Selon des informations de Michel Gaudreau