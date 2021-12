La production d’hydrogène vert, une option considérée sur la Côte-Nord

Cette technologie, qui utilise l'électricité pour extraire l'hydrogène de l'eau, pourrait transformer le portrait industriel de la ville.

Selon Développement économique Sept-Îles (DESI), la minière australienne Fortescue ferait partie de ces entreprises qui considèrent la possibilité de produire de l'hydrogène vert à Sept-Îles.

Le directeur général de DESIDéveloppement économique Sept-Îles , Russel Tremblay, a notamment confié que la présidente-directrice générale de la minière, Julie Shuttleworth a visité Sept-Îles récemment.

La minière australienne Fortescue est à la recherche d'hydrogène vert (archives). Photo : Avec la gracieuseté de Fortescue

D'autres promoteurs, qui lorgnent des terrains à Pointe-Noire, sont actuellement en discussion avec DESIDéveloppement économique Sept-Îles . Des ententes de confidentialité empêchent l'organisation de les identifier.

Sept-Îles, l'endroit tout désigné pour ce type de production au Québec

Sept-Îles compte une concentration impressionnante d'entreprises qui pourraient, elles aussi, faire la transition à l'hydrogène dans leurs procédés industriels.

On a de grands consommateurs d’hydrogène potentiels, donc on pourrait avoir l’usine de production carrément basée à Sept-Îles qui ferait en sorte qu’elle alimenterait les consommateurs à proximité , explique M. Tremblay.

Russel Tremblay, directeur général de Développement économique Sept-Îles (archives) Photo : Radio-Canada / Katy Larouche

Il ajoute que la production d'hydrogène dans la région pourrait, par ailleurs, permettre l'amélioration des bilans environnementaux.

C’est une solution qui est verte, faire de la production d’hydrogène. Il n’y a aucun contaminant, donc ça ferait en sorte qu’on pourrait améliorer nos bilans d'émissions de façon incroyable , lance-t-il.

De plus, les coûts importants qu'occasionne le transport de l'hydrogène demeurent aussi un argument, aux yeux de Russel Tremblay, qui soutient la construction d'une usine sur la Côte-Nord.

Plus tu transportes ton hydrogène, plus ça coûte cher et tu n’as pas une masse de consommateurs à proximité, ce que Sept-Îles et Port-Cartier ont. C’est pour ça que les producteurs d'hydrogène dans le monde regardent beaucoup le site de Sept-Îles, ils y voient toutes les consommations actuelle et potentielle , explique-t-il.

« On a vraiment une situation unique au Québec par rapport à l'hydrogène. » — Une citation de Russel Tremblay, directeur général, DESI

Il précise que si le transport de cette énergie est dispendieux, c'est parce qu'elle nécessite une transformation.

Quand tu fais de l'hydrogène, ça devient gazeux. Après cela, tu dois le mettre liquide, sous format ammoniac, pour être capable de l’amener vers le site. Les usines ne prendront pas de l’ammoniac, elles vont prendre de l’hydrogène, donc on doit le regazéifier. Donc, elles ont à faire deux manutentions supplémentaires pour pouvoir l’utiliser dans ton industrie, alors que, quand on est directement à côté de l’usine d’hydrogène, on fait juste un tuyau pour se rendre à l’entreprise , mentionne M. Tremblay.

Le transport de l'hydrogène est dispendieux, selon Russel Tremblay (archives). Photo : Radio-Canada

Le directeur général soutient que le point central de toute la production d'hydrogène pourrait être à Pointe-Noire, mais que si les promoteurs privilégient Port-Cartier, rien ne pourrait les empêcher.

« Ce qui est important, c’est d’avoir de l’hydrogène à proximité pour pouvoir faire grandir l’économie de Sept-Îles. » — Une citation de Russel Tremblay, directeur général, DESI

Le grand rêve du directeur de DESIDéveloppement économique Sept-Îles est de rendre la région attrayante pour une nouvelle industrie, les aciéries.

Avec du minerai de fer de haute qualité sur place, un port d'exportation et la proximité du marché américain, seul le manque de combustible bon marché freine présentement ces industries de s'installer dans la région, selon M. Tremblay.

Rendre l'hydrogène rentable

L'économiste et professeur invité au département de science économique de l’Université d’Ottawa, Jean-Thomas Bernard, affirme que la production d'hydrogène, à grande échelle, est encore très coûteuse.

Je crois que l’hydrogène produit à partir du gaz naturel avec captage coûte trois fois plus cher que le procédé de base qui envoie les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En termes de coûts, on est encore très loin de rendre le procédé le plus propre (hydrogène bleu) , avance-t-il.

L’économiste Jean-Thomas Bernard (archives). Photo : Radio-Canada

À son avis, il faudrait que les gouvernements imposent une taxe suffisamment élevée aux combustibles polluants pour rendre l'hydrogène bleu rentable et que les industries fassent la transition.

Le jour où on produira massivement de l'hydrogène propre, on pourra baisser le coût. Il faudra qu’on taxe les émissions de gaz à effet de serre de façon très importante , soutient M. Bernard.

Il existe une forme de taxation du carbone au Québec, donc ce processus pourrait déjà être en marche, selon le professeur.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton