Croissance économique en C.-B. : de bonnes prévisions... avant les inondations

La croissance économique de la Colombie-Britannique devrait dépasser celle du Canada en 2021 et 2022, selon le Conseil de prévision économique. Mais ces prévisions ne prennent pas en compte les coûts liés aux inondations récentes qui pourraient être astronomiques.

Les prévisionnistes du secteur privé anticipent une croissance de 5,3 % en 2021 et de 4,2 % en 2022, contre 4,9 % et 4,1 % pour le produit intérieur brut national. Le ministère des Finances de la Colombie-Britannique a rendu fin novembre une estimation d'un déficit, beaucoup plus faible que prévu, de 1,7 milliard de dollars au deuxième trimestre 2021-2022.

Selina Robinson, ministre des Finances, a expliqué vendredi ne pas avoir de chiffres solides sur la reconstruction après les inondations, car elle attend des informations actuellement recueillies par les autres ministères, notamment celui du Transport et de l’Infrastructure.

« Nous sommes dans un bon cadre fiscal, nous avons fait les bonnes choses au cours des dernières années et cela va nous donner l'espace dont nous avons besoin pour faire face [aux] dommages causés par les inondations. » — Une citation de Selina Robinson, ministre des Finances de la C.-B.

Tous les chiffres prévisionnels devront être ajustés après la constatation de l’étendue totale des dégâts liés aux inondations. Rob Fleming, ministre du Transport et de l'Infrastructure, a expliqué vendredi en conférence de presse qu’il sera forcément coûteux de reconstruire nos infrastructures .

« Je n’ai pas les chiffres de l’étendue des dommages à toutes nos infrastructures. » — Une citation de Rob Fleming, ministre du Transport et de l'Infrastructure de la C.-B.

Le ministre a cité en exemple la route Coquihalla, dont 130 kilomètres ont été affectés avec des sections entièrement détruites .

Rob Fleming ne connaît pas le coût estimé des travaux de reconstruction, mais assure que tous les efforts sont mis en place, et que la province devra reconstruire d’une meilleure manière, afin de faire face aux défis des changements climatiques.

Un rapport paru en février 2020  (Nouvelle fenêtre) sur le coût de l’adaptation au changement climatique par la Fédération canadienne des municipalités et le Bureau d’assurance du Canada estime qu'il faudrait investir 5,3 milliards de dollars par année à l’échelle municipale pour éviter les pires impacts des changements climatiques.

Au moins un milliard de dollars nécessaires à Abbotsford

Le 26 novembre, lors de sa visite en Colombie-Britannique, le premier ministre Justin Trudeau reconnaissait que la reconstruction serait coûteuse, sans donner de chiffres précis. Il expliquait son intention d’investir dans les communautés et dans le leadership des communautés autochtones, face à cette nouvelle réalité.

Du côté d’Abbotsford, durement touchée par les inondations, le service des communications municipal explique également ne pas avoir de chiffres précis pour la reconstruction. Mais notre maire a déclaré publiquement à plusieurs reprises que nous prévoyons que l'impact se chiffrerait en centaines de millions de dollars .

En point de presse, Henry Braun a déclaré vendredi qu’il faudra l’aide financière du provincial et du fédéral, car les municipalités ne reçoivent que de 8 à 10 % des taxes des administrés.

« Juste [pour reconstruire] les digues... c'est un milliard de dollars. » — Une citation de Henry Braun, maire d'Abbotsford