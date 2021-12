La construction de maisons neuves à Ottawa atteint un niveau record

Le rapport annuel de la municipalité sur l'état du développement immobilier regorge de chiffres sur les types de maisons en cours de construction et sur le nombre de personnes qui déménagent dans différentes parties de la ville.

Dans ce rapport, on apprend que l'on trouve plus d'appartements locatifs et de maisons en rangée que par le passé dans la capitale nationale. Le nombre de nouvelles maisons unifamiliales est demeuré à peu près le même, tandis que le nombre de nouvelles unités de copropriété en construction a considérablement diminué.

La Ville suit également les mises en chantier déclarées par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et elles aussi ont atteint un record depuis la fusion, avec 9239 unités en construction.

Il s'agit d'une augmentation de 31 % par rapport à 2019. Jusqu'à présent, les chiffres pour 2021 montrent qu'on devrait amorcer la construction d'un nombre similaire d'unités cette année.

Les banlieues ont la cote

Les nouvelles banlieues qui se trouvent à l'extérieur de la Ceinture de verdure continuent d'accueillir le plus de nouveaux résidents, selon le rapport de la Ville. Les collectivités du sud telles que Findlay Creek et Riverside South connaissent une croissance particulièrement rapide de leur population.

On estime d'ailleurs que la population d'Ottawa a augmenté de 1,6 % l'an dernier pour atteindre 1 022 604 habitants.

La Ville suit également la façon dont les gens se déplacent dans la région. Comme les années précédentes, Ottawa a gagné des résidents d'autres pays ou provinces, mais a aussi perdu des résidents au profit des communautés voisines des comtés de Lanark et de Leeds-Grenville.

Difficile de répondre à la demande

L'Association des constructeurs d'habitations de la grande région d'Ottawa a indiqué qu'Ottawa doit continuer de construire plus de logements pour sa population croissante, plutôt que de voir ses résidents déménager à proximité et faire la navette, par exemple.

C'est formidable de voir une augmentation des mises en chantier. Nous en avons désespérément besoin , a souligné Jason Burggraaf, le directeur général de l'association.

Il s'attend à ce que la tendance se maintienne dans les prochaines années, même si certains chantiers demandent plus de temps en raison des pénuries de matériaux et des retards.

Au tout début de la pandémie, la région a dû composer avec une pénurie de matériaux de construction dont le bois d'œuvre (archives). Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

M. Burggraaf a fait valoir que les prix des logements continuent d'augmenter et particulièrement quand il est question de revente. Ce que ça me dit, c'est que, malgré le niveau élevé de nouvelles constructions, nous n'avons toujours pas suffisamment de logements dans la région pour soutenir la croissance démographique que nous avons , a-t-il ajouté.

Le gouvernement progressiste-conservateur de l'Ontario dit vouloir s'attaquer aux prix des logements qui ne cessent de croître et à l'offre qui est insuffisante.

Le premier ministre, Doug Ford, et le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, ont ​​convoqué les maires des grandes villes de l'Ontario à un sommet, le 16 décembre, pour discuter de la question.

D'après les informations de Kate Porter, CBC