Les températures des prochains jours décisives pour l’ouverture de Vallée du Parc

Le mercure devrait monter jusqu’à presque 10 degrés Celsius lundi prochain pour tout de suite redescendre de près de 15 degrés mardi, selon Environnement Canada. On prévoit également des précipitations de neige ou de pluie.

On annonce quand même un gros réchauffement climatique dans cette période-là. Donc, c’est ce qui nous bogue un peu , a indiqué le directeur de l’expérience client de la station de ski Dominic Lamy, au micro d'ICI Première.

S’il pleut en grande quantité, ce dernier affirme qu’il sera difficile d’ouvrir rapidement les pistes de la station.

« On a bon espoir de pouvoir ouvrir d'ici les dix prochains jours et on aimerait vraiment pouvoir ouvrir au courant de la prochaine fin de semaine. On se croise les doigts pour ça. »