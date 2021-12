La ligne directe de fraude et d’abus de la Ville d’Ottawa inondée d’appels en 2021

Le total des plaintes déposées auprès de la ligne d'assistance téléphonique contre la fraude et les abus de la Ville d'Ottawa a déjà plus que doublé par rapport à 2020, et la vérificatrice générale, Nathalie Gougeon, se demande si cela est dû au fait que davantage de personnes sont restées à leur domicile en raison de la pandémie.

Il faudra toutefois attendre avril 2022 pour savoir quel genre d’activités ont été signalées anonymement à la ligne de fraude et d'abus de la Ville. Nathalie Gougeon compile actuellement les données et présentera, à ce moment-là, ses conclusions dans son rapport annuel.

Des plaintes antérieures ont donné lieu à des enquêtes où des employés ont été sanctionnés, et parfois même licenciés. Il a été découvert que certains avaient volé des médicaments à des patients, travaillé pour d'autres organisations pendant leur congé de maladie ou divulgué des informations confidentielles à des amis et des collègues pour les aider à passer des tests provinciaux.

Le nombre de plaintes reçues par le bureau de Mme Gougeon a récemment dépassé les 500 pour 2021, et l'année n'est pas encore terminée. En 2020, 204 plaintes avaient été reçues, un nombre plus habituel, le bureau de la vérificatrice générale n'en ayant reçu plus de 300 qu'une seule fois au cours de la dernière décennie.

La vérificatrice générale d'Ottawa, Nathalie Gougeon (archives) Photo : Gracieuseté : CRDI / Michelle Valberg

Ces plaintes couvrent une variété de préoccupations, a précisé Mme Gougeon, lorsque les conseillers municipaux lui ont demandé d'en expliquer l'augmentation.

Je comprends également que cela correspond à la tendance que les membres du conseil ont pu observer dans leurs propres bureaux quant à la réception de plaintes , a-t-elle déclaré. Les gens ont peut-être plus de temps libre pendant la pandémie [pour faire des plaintes], mais ce n’est qu’une spéculation.

Les analyser, les trier et déterminer sur lesquelles enquêter prend du temps, a également souligné Mme Gougeon.

Pour alléger cette charge de travail, le bureau de la vérificatrice générale de la Ville d’Ottawa ajoutera l'an prochain deux postes à temps plein pour un total de 11 employés et un budget de 2,9 millions de dollars.

Malgré cette augmentation de personnel, Mme Gougeon remarque que son budget reste plus faible que celui de ses homologues dans d'autres villes canadiennes.

Des vérifications complexes à venir

Les coûts de sa prochaine enquête, très médiatisée, sur l'étape 1 du train léger ne figurent pas dans son budget 2022.

Le conseil a convenu que ces dépenses seront assumées par les réserves d'exploitation du transport en commun, un arrangement inhabituel, mais nécessaire, a expliqué le trésorier de la Ville, car le budget du bureau de la vérificatrice générale ne peut les absorber.

Mme Gougeon a précisé ne pas avoir reçu les détails de l’enquête publique qui sera menée par le gouvernement de l'Ontario. Elle attend de connaître la portée de celle-ci afin que son bureau ne dédouble pas le travail.

Et le train léger n'est pas le seul gros dossier sur lequel vont travailler Mme Gougeon et son équipe. Logement communautaire d'Ottawa, réponse de la Ville à la pandémie et technologie des autobus électriques choisie par la Ville font aussi partie des vérifications à venir.

Au cours de sa première année de travail, la vérificatrice générale a clairement indiqué qu'elle sélectionnerait les dossiers à examiner en fonction du risque qu’ils posent à la Ville et qu'elle essaierait d'être agile pour faire face aux nouvelles préoccupations.

Son équipe a déclaré, vendredi, qu'elle pourrait également réajuster ses plans s'il devenait clair que la planification des itinéraires d'OC Transpo ou l’étape 2 du train léger nécessitaient un examen plus approfondi.

Le bureau de la vérificatrice générale a formellement identifié une liste de domaines à revoir en 2022 et en 2023 :

cybersécurité

logement abordable

vérification des recettes

prévention de la violence et du harcèlement au travail

plan municipal sur la diversité et l’inclusion

progrès accomplis dans le cadre des stratégies de développement durable de la Ville

gestion des routes

programme d’assurance et d’amélioration de la qualité

Avec les informations Kate Porter, CBC