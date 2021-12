COVID-19 : l’Alberta rapporte 349 nouveaux cas

Il y a actuellement 4440 cas actifs dans la province, 395 personnes sont hospitalisées, dont 78 se trouvent aux soins intensifs.

Un décès de plus a été enregistré en 24 h de jeudi à vendredi.

Sur Twitter, la médecin hygiéniste en chef, la Dre Deena Hinshaw, rappelle que tous les Albertains âgés de 60 ans et plus sont admissibles pour recevoir une dose de rappel, à condition qu'au moins six mois se soient écoulés depuis leur deuxième dose.