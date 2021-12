Un incendie détruit le chalet Vue sur mer aux Îles-de-la-Madeleine

Situé sur la route 199 dans le secteur de Fatima, le bâtiment, qui est une perte totale, était déjà embrasé à l'arrivée des pompiers vers 21h.

Le chalet est un peu caché par les dunes, donc il n’est pas facilement visible de la route. Quand les gens s’en sont rendu compte, l’incendie avait déjà pris de l’ampleur et avec les forts vents, à notre arrivée, le bâtiment était totalement enflammé , soulève le directeur du service de sécurité incendie des Îles, Joël Sauvé.

L'intervention a mobilisé 35 pompiers des casernes de Cap-aux-Meules et du Havre-Aubert.

On a fermé la route 199 pendant une période d’une heure à cause de la fumée et des tisons et on a envoyé une équipe pour protéger un autre bâtiment, qui était de l'autre côté de la rue qui recevait ces tisons-là. Comme on le sait qu’il y a beaucoup de bâtiments aux Îles qui sont en bardeau de cèdre, il ne faut pas prendre de chance , explique M. Sauvé.

Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur du chalet touristique.

Joël Sauvé est persuadé qu'il ne s'agit pass d'un incendie criminel. La cause exacte demeure indéterminée.

Avec les informations de Joane Bérubé