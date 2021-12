Premier lancement officiel d’un drone de livraison à Edmonton

C’est le futur de l’aviation , lance Myron Keehn, le vice-président du service aérien et du développement commercial de l’Aéroport international d'Edmonton. Il ajoute que le drone est un moyen rapide de livrer de la marchandise.

Les drones sont électriques ou, à l'avenir, fonctionneront à l'hydrogène, ce qui est bon pour l’environnement en plus , dit-il.

À l'heure actuelle, le drone peut atteindre une distance de 200 kilomètres, affirme Steve Bogie, vice-président des opérations de vol et de la technologie chez Drone Delivery Canada. Photo : Radio-Canada / Jamie McCannel

Pour des raisons de sécurité, l’activité de drone est interdite sans autorisation. Drone Delivery Canada et l’aéroport international d’Edmonton ont travaillé pendant des mois afin de mettre en place des mesures de sécurité et créer de nouvelles approbations.

Le drone transportera bientôt des colis commerciaux pour Ziing Final Mile Inc. et Apple Express avec Air Canada Cargo et servira autant les grands centres, comme Edmonton, que les communautés autochtones et celles du Grand Nord. Il permettra également d’atteindre les derniers kilomètres de certains trajets.

Selon Jason Berry, le vice-président d’Air Canada Cargo, les opérations par drone joueront un rôle essentiel dans la connectivité du fret .

C’est un événement historique , lance-t-il. Il ajoute qu’un drone qui décolle d’un aéroport annonce le début d'une extension de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique.

Comme on l'a vu dernièrement, avec les inondations en Colombie-Britannique [...] quand on ne peut pas se rendre quelque part, les drones sont un autre moyen d'acheminer des biens et des services vers les communautés éloignées , explique-t-il.

Selon Jason Berry, le service de livraison par drone est un moyen durable et rentable pour transporter des choses urgentes , comme des médicaments, des biens périssables et des choses qui doivent être livrées juste à temps pour une usine qui pourrait être en panne.

De plus, Steve Bogie, explique que l’un des avantages du drone est qu'il peut voler dans de mauvaises conditions de visibilité.

Pour commencer, le drone voyagera sept fois par jour, du lundi au vendredi. Les Albertains pourront voir le drone se déplacer dans les mois à venir.