Une perquisition en matière de stupéfiants mène à l’arrestation d’une femme à Barraute

Une femme de 51 ans a été arrêtée avant d'être libérée. Elle comparaîtra à une date ultérieure et pourrait faire face à des accusations en vertu de la Loi sur le cannabis et de la Loi régissant certaines drogues et autres substances.

Plus de 450 grammes de cannabis illicite, près de 300 comprimés de méthamphétamine, près de 50 grammes de cocaïne, plus de 300 millilitres d’huile de cannabidiol illicite (CBD), du haschich et des médicaments sous ordonnances ont été saisis.

Les policiers ont également trouvé du matériel servant au trafic de stupéfiants, une bombonne de poivre de Cayenne et plus de 3500 dollars en devises canadiennes.