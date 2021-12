Les émojis les plus utilisés au monde en 2021

Malgré les quelque 3660 choix d’images offerts, l’originalité n'est pas toujours au rendez-vous. Ainsi, les 100 figures les plus populaires totalisent 82 % du total des partages d’émojis de 2021. Dans ce palmarès, les visages souriants et les mains dans différentes positions dominent.

En tête de liste des 10 émojis les plus sollicités, on trouve celui qui rit aux larmes. À lui seul, il occupe près de 5 % de l’ensemble des pictogrammes utilisées par les internautes. Son parent, celui qui rit aux larmes, mais incliné sur le côté, arrive en troisième position.

L’amour règne au milieu de ces deux émojis ricaneurs, alors que le symbole de cœur rouge arrive au second rang. Le pouce retroussé vers le haut arrive au pied du podium, suivi du visage qui pleure comme un robinet et celui des mains symbolisant une prière.

Les émojis les moins populaires sont ceux des drapeaux, bien qu’ils constituent la catégorie comprenant le plus d’images, soit 258.

Des données semblables à 2019

Ce palmarès demeure similaire à celui qu’avait offert Unicode en 2019. Le Consortium n’avait pas publié de liste pour l’année 2020.

Certains symboles plus spécifiques, comme le microbe, aboutissent dans les 500 images les plus utilisées. L’émoji portant un masque de procédure a été plus populaire qu’en 2019, passant du 186e rang au 156e, un résultat faible considérant que cet objet est primordial dans la lutte contre la propagation de la COVID-19.

Parmi les émojis qui ont le plus gagné en popularité, on compte le gâteau au chocolat, passé de la 113e position à la 25e, et le ballon rouge, passé du 139e rang au 48e. Ce dernier pourrait s’expliquer par la sortie du second film Ça (It) à l’automne 2019, mettant en vedette le clown diabolique Pennywise et son mythique ballon rouge.

Cette liste n'inclut pas les données relatives aux émojis utilisés par le public depuis moins d’un an, afin de garantir que le classement reflète l’utilisation réelle, selon le site d’Unicode.

Le palmarès complet d’Unicode peut être consulté sur le site web du Consortium  (Nouvelle fenêtre) .