Des ambulanciers paramédicaux en renfort dans les urgences

L’initiative permettra également aux techniciens ambulanciers prêtés par des entreprises au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches de mettre à profit leurs compétences en milieu hospitalier, au lieu de seulement effectuer des tâches préhospitalières.

Les deux côtés sont aussi heureux l'un que l'autre : les paramédics se sentent valorisés d’apporter leur aide qui est précieuse dans un milieu hospitalier débordé ces temps-ci et le personnel soignant sent qu’il y a un peu d’aide qui vient , indique Richard Ouellet, conseiller cadre en sécurité civile et préhospitalier au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Arrêté ministériel

Les techniciens viendront offrir leur soutien durant leurs journées de congé, de manière volontaire. Ils pourraient par exemple prélever certains échantillons et vérifier des signes vitaux sur le plancher.

Ils ne sont pas là pour prendre la place de quelqu'un, ils sont vraiment là en soutien , nuance M. Ouellet.

Chacun des centres hospitaliers du territoire du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches pourra compter sur un ambulancier, donc un employé supplémentaire, par jour.

Un projet similaire avait déjà été mis en branle en Montérégie et au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Ce genre d’initiative est possible grâce à un arrêté ministériel. M. Ouellet souhaite que le gouvernement envisage de rendre ce genre de mesure plus flexible à l’avenir.