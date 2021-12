Le Festival du film de Whistler, un incubateur pour les cinéastes

L'événement représente, bien sûr, la projection de plus de 80 films d’ici et d’ailleurs sur les écrans des cinq lieux de présentation répartis dans la ville de montagne.

Il est aussi un riche lieu de rencontres, de formations et d’échanges pour les centaines de réalisateurs, réalisatrices et professionnels du milieu cinématographique qui y participent, car le festival de Whistler a à cœur le développement des cinéastes canadiens.

Au festival de Whistler, on est en amour avec nos cinéastes! Tout est à propos d'eux, ici , s'exclame Melanie Windle, directrice du Content Summit, le forum des cinéastes, un des volets du festival.

Année après année, l'organisation manifeste son soutien aux artisans du 7e art notamment par le biais de ce volet et grâce à des ateliers offerts tout au long de l’année dans le cadre du programme Talent, qui compte neuf formations cette année.

Le Festival du film de Whistler est un riche lieu de rencontres pour les cinéastes. Photo : Gracieuseté du Whistler Film Festival

Des rencontres au sommet

Depuis plus de 15 ans, l'important volet d’apprentissage et de réseautage Content Summit permet aux cinéastes de la relève et en plein essor de se faire connaître auprès des professionnels et des dirigeants du milieu.

On est reconnu pour être intime et informel , confie Melanie Windle. Pour certains cinéastes, notre festival peut être moins intimidant qu’un grand festival. C’est donc l’occasion parfaite pour rencontrer [des gens de l’industrie] et commencer une collaboration authentique.

Melanie Windle est directrice du « Content Summit » du Festival du film de Whistler. Photo : Image fournie par le Festival du film de Whistler

Ce forum, offert dans une formule hybride, en présence et en ligne, cette année, prend diverses formes : conférences, classes de maîtres, ateliers, causeries, rencontres privées.

Le Festival organise entre autres un atelier sur l’écriture de comédies avec l’autrice-productrice Jennica Harper et présente une classe de maître virtuelle avec Ari Wegner, directrice de la photographie du film The Power of the Dog de Jane Campion, qui fait partie de la programmation cette année.

« On repousse constamment les limites au festival de Whistler. Chaque année, on invite des gens qui cherchent à changer nos façons de voir les choses. » — Une citation de Melanie Windle , directrice du forum des cinéastes

Un autre volet très apprécié du forum est le 1+1 Virtual Market, qui permet aux cinéastes de parler en tête à tête pendant 15 minutes avec un professionnel du milieu. Cela leur donne une occasion de poser des questions, de présenter un projet ou encore d'obtenir du financement.

Le « 1+1 Virtual Market » permet à des cinéastes de rencontrer des dirigeants de l'industrie. Photo : Kim Eijdenberg

L’an passé, on a fait presque 500 rencontres en tête à tête! , se réjouit Melanie Windle. Cette année, une quarantaine de professionnels du milieu y participent.

Power Pitch : un concours prisé

L'événement inclut également le Power Pitch, un concours très prisé pendant lequel cinq producteurs canadiens présentent leurs projets de films devant un jury constitué de décideurs du milieu.

La productrice et scénariste de Vancouver Cookie Boyle a participé au concours auquel est rattaché un prix d’une valeur de 36 000 $.

Cette expérience m’a donné confiance pour écrire un "pitch" et parler de mes projets , exprime la productrice.

Cookie Boyle, cinéaste qui participe au concours « Power Pitch » du Festival du film de Whistler. Photo : Image fournie par le Festival du film de Whistler

Cookie Boyle raconte qu’en tant que finaliste du concours, elle a pu participer à deux ateliers de perfectionnement en plus d’avoir une courte conversation privée avec Carole Kirschner, une experte américaine en argumentaire-éclair dans le milieu cinématographique.

C’est merveilleux, car jamais je n'aurais eu l'occasion de parler à une personne [aussi haut placée] à Hollywood! , se réjouit Cookie Boyle.

De nombreuses conférences et causeries sont au programme du « Content Summit » du festival. Photo : Image fournie par le Festival du film de Whistler

Formation et perfectionnement

Miranda Currie participe, quant à elle, au Indigenous Filmmaker Fellowship, un programme qui soutient les cinéastes émergents d’origine autochtone. La créatrice de Yellowknife a d'abord pris part à une semaine de formation en ligne avant de se rendre au festival.

Miranda Currie, cinéaste et participante au programme Indigenous Filmmaker Fellowship du Festival du film de Whistler Photo : Image fournie par le Festival du film de Whistler

On a rencontré des gens du Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN) et du Bureau de l’écran autochtone qui nous ont expliqué ce qu’ils recherchent en matière de contenu , explique avec enthousiasme la cinéaste.

Pendant sa semaine à Whistler, Miranda Currie poursuit son apprentissage en participant à des ateliers et à des rencontres.

Rencontrer d’autres cinéastes autochtones est très inspirant , confie la cinéaste. Quand tu vis à Yellowknife, tu te sens isolée. Venir à Whistler me permet de créer un réseau. C’est le genre de rencontres qui peuvent changer une vie , conclut-elle.

Le Festival du film de Whistler se poursuit en salle jusqu'au 5 décembre et en ligne jusqu'à la fin du mois.