20 nouveaux cas de COVID-19 signalés vendredi en Nouvelle-Écosse

Il y a toujours 13 personnes atteintes de COVID-19 qui sont hospitalisées dans la province, donc cinq aux soins intensifs. Ce nombre est demeuré à peu près inchangé toute la semaine.

En tenant compte des gens déclarés négatifs après avoir contracté la maladie, le nombre de cas actifs de COVID-19 connus des autorités provinciales a diminué, passant de 214 la veille à 199, vendredi.

Hospitalisations chez les personnes pleinement vaccinées

Selon les plus récentes données, au moins 793 402 résidents de la Nouvelle-Écosse sont doublement vaccinés contre la COVID-19.

Depuis le 15 mars, seulement 406 d’entre eux (0,05 %) ont contracté la COVID et été hospitalisés.

Dans le dernier mois (du 4 novembre au 2 décembre), les gens qui ne sont pas doublement vaccinés représentent près des deux tiers (63,5 %) des 850 nouveaux cas dépistés en Nouvelle-Écosse et plus de 71 % des hospitalisations.

Parmi les neuf personnes atteintes de COVID-19 qui sont décédées dans ces quatre dernières semaines, sept étaient doublement vaccinés. Toutes ces personnes avaient entre 60 et 99 ans et au moins quatre vivaient dans des centres de soins de longue durée.

La vaccination des jeunes de 5 à 11 ans a commencé jeudi en Nouvelle-Écosse.

Chez les 12 ans et plus, plus de 81 % des Néo-Écossais admissibles sont considérés comme pleinement vaccinés (deux doses). Près de 85 % des personnes de ce groupe ont reçu au moins leur première dose.