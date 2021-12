Meurtre dans Anjou : le SPVM dit comprendre l’inquiétude des citoyens

Interrogé vendredi en marge d'une annonce, l'inspecteur David Shane a assuré que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ne ménageait aucun effort pour faire la lumière sur ce 32e meurtre à survenir cette année sur son territoire.

L'équipe de concertation communautaire et de rapprochement (ECCR), des agents sociocommunautaires et des policiers du poste de quartier 46 participent actuellement à une opération porte-à-porte, d'abord pour rassurer les citoyens montréalais, mais également pour favoriser l'échange d'information , a-t-il expliqué.

Citant une augmentation statistique des coups de feu et des tentatives de meurtre, l'inspecteur Shane a déclaré que le SPVMService de police de la Ville de Montréal comprenait très bien l'inquiétude des citoyens devant cette hausse dans les événements de violence par arme à feu .

Cela étant dit, Montréal demeure une ville sécuritaire, selon lui.

« Il faut regarder ce qui se passe dans les grandes villes canadiennes, les grandes villes états-uniennes, pour réaliser que, somme toute, Montréal est une ville sécuritaire, et tout le personnel policier et civil du SPVM s'engage et s'emploie sans répit à la garder sécuritaire. »