Lors de cet événement, les participants provenant de neuf écoles différentes ont été invités à s'affronter dans le cadre de différentes épreuves ludiques. Les participants ont été accueillis et encadrés par des étudiants de l' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi qui se préparent à devenir des enseignants en éducation physique.

Au fur et à mesure du temps, on a tendance à devenir de plus en plus sédentaire, de plus en plus jeune. Notre but, surtout en tant que futur enseignant d'éducation physique, c'est vraiment de donner le goût au sport et de faire en sorte que l'élève, tout au long de sa vie, adopte justement un mode de vie sain et actif, c'est vraiment l'objectif , a illustré Fady Eslama, futur enseignant.

L'édition 2020 avait évidemment été annulée en raison de la COVID-19.

Selon des informations de Catherine Gignac