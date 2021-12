Champ de tir à Tracadie : une contravention pour les dommages à un ruisseau

Le gouvernement provincial n'a pas précisé le montant de cette contravention ni le délai exigé pour la restauration du ruisseau.

Des photos et des vidéos servent à montrer les dommages causés au ruisseau Clearwater. Photo : Gracieuseté

Le ministère de la Défense s'est excusé puisque ce sont ses travaux de décontamination qui sont à la source des dégâts au ruisseau Clearwater.

Une compagnie de décontamination qui travaille comme sous-traitant du ministère de la Défense a fait appel aux services de l'entreprise Atlantique construction KB, de Tracadie, pour effectuer la coupe de la végétation et permettre d'enlever les munitions qui contaminent toujours les lieux.

C'est une personne qui était à l'emploi d'Atlantique construction KB qui est passé sur le ruisseau avec une machine à chenilles.

Kevin Arseneau a été surpris et déçu qu'un de ses employés passe dans un ruisseau avec une machine. Photo : Radio-Canada / René Landry

Le propriétaire d'Atlantique construction KB, Kevin Arseneau, explique qu'il a été surpris et déçu.

On connaît les règles et on suit toujours les règles , assure-t-il. Moi, je n'étais pas au courant qu'il était passé dans un ruisseau. S'il me l'avait dit j'aurais dit on va aller examiner ça et on va se trouver une alternative.

Il précise que les castors avaient fait un barrage dans le ruisseau.

Étant donné que le ruisseau avait été damé, l'employé pensait que c'était comme un spring run ou que l'eau s'y trouvait en raison du barrage de castors , explique Kevin Arseneau.

La restauration du ruisseau

L'entreprise Atlantique construction KB doit participer aux travaux de restauration du ruisseau Clearwater.

C'est juste de remettre le ruisseau dans l'état original, comme c'était avant , résume-t-il. Enlever les traces. Il y avait deux arbres qui étaient dans le ruisseau. C'est juste les enlever de là et tout remettre à l'état naturel.

Les dommages causés au ruisseau Clearwater ont semé l'indignation chez des amateurs de plein air, de chasse et de pêche.

Ni le ministère de l'Environnement, ni celui des Ressources naturelles n'a voulu faire de commentaires, vendredi.