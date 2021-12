Le ministère de l’Éducation révoque le certificat d’enseignement de Marc Dumont

L’ex-directeur du conseil scolaire Centre-Est (CSCE), Marc Dumont, a été déclaré coupable d’inconduite professionnelle après qu’ une de ses anciennes élèves l’ait accusé d’avoir eu une relation sexuelle avec elle quand elle avait 15 ans , selon les informations obtenues par Radio-Canada et confirmées par l’avocate de M. Dumont.

Maryse Culham a porté plainte contre Marc Dumont en raison de son comportement envers elle en 1996 à l’École du Sommet, à Saint-Paul, en Alberta. Elle avait alors 15 ans, et il était son enseignant.

Lors d’une audience disciplinaire en mai dernier, elle a déclaré que M. Dumont avait répondu à ses avances d’adolescente, allant jusqu’à avoir du sexe oral avec elle lors d’un voyage scolaire en Europe.

L’avocate de Marc Dumont, Me Christine Mainville, a confirmé à Radio-Canada qu’il avait été trouvé coupable d’inconduite professionnelle et que son permis d’enseignement a été révoqué en octobre.

Marc Dumont n’enseigne plus et il avait déjà remis son certificat d’enseignement à la ministre de l’Éducation.

Il avait d’ailleurs refusé de participer à son audience disciplinaire, non pas par aveu de culpabilité, mais par désir de mettre fin, une fois pour toutes, à cette haine insensée, et tourner la page , précise Me Mainville.

Elle maintient que la plainte de Maryse Culham s’inscrit dans une campagne de persécution dont [Marc Dumont] a fait l’objet depuis plusieurs années maintenant, en raison du tollé lié à l’affaire des alliances gai-hétéro .

Cette affaire avait suscité de vives tensions dans la communauté francophone de Saint-Paul en 2018.

Elle avait notamment opposé des parents, dont Maryse Culham, qui soutenaient l’ancien directeur de l’École du Sommet Yvan Beaudoin, à Marc Dumont, qui était alors directeur du CSCEConseil scolaire Centre-Est .

Ce dernier avait alors été ciblé par une campagne de plaintes montée par certains parents et membres du personnel , selon Me Mainville.

Il se désole que cette affaire ait mené jusqu’à cette audience récente, alors que ce qu’il a toujours eu à cœur est le meilleur intérêt des élèves , dit-elle.

Maryse Culham a expliqué lors d’une entrevue précédente qu’elle a décidé de porter plainte en 2018 parce que l’affaire des alliances gai-hétéro lui avait fait réaliser que Marc Dumont était toujours en contact direct avec des élèves.

Elle a d’abord porté plainte à la Gendarmerie Royale du Canada (GRC). Toutefois, les faits allégués s’étaient produits lors d'un voyage scolaire en Europe. À l’époque, les lois canadiennes ne permettaient pas de poursuivre quelqu’un pour des crimes sexuels commis à l’étranger.

Le service du procureur de la Couronne de l’Alberta a déterminé qu’il n’avait pas la juridiction pour déposer des accusations , selon une porte-parole de la GRCGendarmerie royale du Canada .

Le ministère de l'Éducation dit qu'il ne peut présentement pas publier les jugements ni les raisons derrière les décisions du comité d'examen des pratiques en raison de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

L'Assemblée législative de l'Alberta a récemment adopté une loi qui rendrait ces informations publiques, mais celle-ci n'a pas encore été proclamée.

Le Conseil scolaire Centre-Est n'a pas souhaité commenter le verdict.