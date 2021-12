Troisième dose : la vaccination pour les 50 ans et plus débute le 13 décembre à Ottawa

Ils pourront recevoir une troisième dose si au moins six mois, soit 168 jours, se sont écoulés depuis leur dernière dose, indique SPOSanté publique Ottawa dans un communiqué de presse.

Contrairement à ce qui était indiqué dans une précédente version de cet article, la réservation pour les rendez-vous n'est toutefois pas encore ouverte pour les 50 ans et plus.

Cette mesure s’inscrit dans la récente annonce de la province sur l’élargissement de l’admissibilité à une dose de rappel.

Actuellement, ce sont les personnes âgées de 70 ans ou plus qui peuvent prendre rendez-vous pour une troisième dose, les travailleurs de la santé, le personnel et les fournisseurs de soins essentiels désignés dans les hébergements collectifs, comme les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite, les personnes qui ont reçu une série complète d’un vaccin à vecteur viral, soit deux doses du vaccin d’AstraZeneca ou une dose du vaccin de Janssen, et les membres des Premières Nations, les Inuits et les métis de 16 ans ou plus et les membres non autochtones de leur foyer.

SPOSanté publique Ottawa encourage les résidents qui répondent aux critères à communiquer avec les pharmacies locales en utilisant le localisateur provincial des pharmacies  (Nouvelle fenêtre) pour trouver celles qui fournissent la dose de rappel. Certains médecins de soins primaires fournissent également des doses de rappel.

Les résidents admissibles peuvent également prendre rendez-vous dans une clinique communautaire au moyen du portail provincial de vaccination  (Nouvelle fenêtre) contre la COVID-19 ou en téléphonant au Centre provincial de contact pour les vaccins au 1-833-943-3900.