Les nouvelles mesures bientôt en place dans tous les aéroports, assure Ottawa

Plus tôt cette semaine, Ottawa, qui avait déjà annoncé une série de mesures touchant les voyageurs en provenance d’Afrique australe, a décrété que tous les voyageurs qui arrivent désormais par avion au Canada, à l'exception de ceux en provenance des États-Unis, devront subir un test de dépistage à l’arrivée et se placer en isolement en attendant le résultat.

Or, ces annonces en cascade semblent avoir pris de court les services frontaliers et sanitaires, qui n’étaient pas en mesure cette semaine d’appliquer ces nouvelles directives à la lettre faute de personnel et de matériel suffisant.

Cette situation a par ailleurs engendré une certaine confusion dans les aéroports, où les tests de dépistage n’étaient pas systématiquement exigés à tous les voyageurs ces derniers jours.

Conscient de la situation, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a expliqué qu’il était entendu que la mise en place de ces contrôles sanitaires allait nécessiter un certain temps.

Je l’ai dit mardi et je le répète aujourd’hui, nous ne pourrons pas cibler tous les voyageurs du jour au lendemain , a admis M. Duclos, tout en assurant que la situation progresse rapidement aux frontières.

Cela va prendre quelques jours, mais nous allons augmenter progressivement le nombre de voyageurs testés jusqu’à ce que les infrastructures nécessaires soient en place pour tester tous les voyageurs ciblés par les mesures annoncées , a ajouté le ministre.

« Cette mesure fait l’objet d’une mise en œuvre progressive, mais soyons très clairs, tous les voyageurs doivent être prêts à être testés à l’arrivée. » — Une citation de Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la Santé

Toutes les mesures de contrôle de la COVID-19 aux frontières devraient être pleinement en vigueur d’ici quelques jours, a assuré M. Duclos.

En ce qui a trait à la décision de son gouvernement de ne pas tester les voyageurs en provenance des États-Unis, le ministre de la Santé a répondu que la transmission communautaire du variant Omicron actuellement observée dans le pays de l'Oncle Sam n’est pas d’une ampleur suffisante, aujourd’hui pour justifier l’imposition d’un test à l’arrivée, mais que ça pourrait changer si la situation s’aggravait chez nos voisins du sud.

M. Duclos affirme par ailleurs être en contact quotidien, à ce sujet, avec ses homologues américains.

Il n’est pas exclu non plus, a souligné le ministre, que les Américains imposent de leur côté de nouvelles mesures sanitaires qui toucheraient les voyageurs canadiens à l'approche des Fêtes.