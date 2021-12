Prévenir la violence conjugale, un atelier à la fois

Les étudiants de dernière année en Technique de travail social du Cégep de Trois-Rivières ont pu assister à un atelier sur la prévention et la sensibilisation aux violences conjugales cette semaine.

Le cours est une initiative de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes qui l’offre à plusieurs établissements. Il s’agissait d’un premier passage à Trois-Rivières.

Malheureusement, on est dans un contexte où il y a une augmentation des féminicides , explique Mélanie Guérard, sexologue au Cégep de Trois-Rivières.

Ce genre d’atelier est donc d'autant plus pertinent, selon elle, alors que la province dénombre 18 féminicides cette année.

« Je n’ai pas été en contact direct avec cette problématique-là encore professionnellement parlant, mais c’est sûr que je suis conscient que ça pourrait m’arriver tôt ou tard et que c’est important que je sois bien équipé pour réagir à ce moment-là. » — Une citation de Félix Hébert, étudiant en Technique de travail social au Cégep de Trois-Rivières

Félix Hébert, étudiant en Technique de travail social au Cégep de Trois-Rivières Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

La formation vise justement à permettre aux étudiants d’acquérir des outils qui les aideront dans leur vie personnelle, mais surtout dans leur carrière professionnelle future.

On a une très très bonne réponse. Les enseignants et les élèves ont l’air de beaucoup apprendre. Ça les aide à contextualiser les violences faites aux femmes , indique pour sa part Élisabeth Viens-Brouillard, coordonnatrice aux communications et aux relations de presse pour la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes.

La force du partenariat

L’atelier met également l’accent sur l’importance du partenariat entre les différents acteurs du milieu dans la prévention de la violence conjugale.

Une intervenante de la Maison Le Far à Trois-Rivières ainsi que l’agent spécialisé en prévention de la violence conjugale au Service de police de Trois-Rivières, Samuel Milot, étaient présents vendredi pour l'événement.

Le policier spécialisé en prévention de la violence conjugale, Samuel Milot. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

« On peut reconnaître avec les statistiques qui ont déjà été sorties par plusieurs services de police que la violence conjugale est un phénomène à la hausse, donc c’est important aujourd’hui de rencontrer des gens qui vont travailler avec des victimes de violence conjugale. » — Une citation de Samuel Milot, policier à la prévention de la violence conjugale au Service de police de Trois-Rivières

La formation sera de retour au Cégep de Trois-Rivières à la session d’hiver et continue d’être offerte dans d’autres établissements d’enseignement. La Fédération des maisons d’hébergement pour femmes aimerait élargir son offre à d’autres programmes d’études.

Le climat en est un de changement. Avec les tribunaux spécialisés, l’implication des bars notamment, donc oui je pense qu’il y a une volonté de changer qui est commune. La société a besoin de changement , affirme Élisabeth Viens-Brouillard.

Avec les informations de Magalie Masson