Périmètre de sécurité élargi autour de la Place des Pionniers

L'un des murs de la Place des Pionniers, sur la rue Principale, à Aylmer, s'est effondré en raison du vent, jeudi soir. L'incident n'a toutefois fait aucun blessé et le périmètre de sécurité autour du site de démolition a été élargi.

Adopté il y a près de deux ans, le projet de réaménagement de l'édifice Place des Pionniers, au cœur du Vieux-Aylmer, prévoit notamment abriter la nouvelle bibliothèque Lucy-Faris, sur deux étages.

Les travaux de démolition de la Place des Pionniers étaient entamés depuis novembre , peut-on lire dans un courriel envoyé par la Ville. Selon les observations faites sur place, hier soir [jeudi], à la suite de l’effondrement d’une partie de la façade sud (face à la rue Principale), c’est une partie du parement de briques fragilisée par les travaux de démolition qui s’est effondrée.

La rue Principale a été fermée entre Park et Court, jeudi, pour permettre à l'équipe de procéder au nettoyage, selon le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG).

Cet effondrement n’a aucun lien avec la structure du bâtiment , assure-t-on. Hier soir, des rafales de vent ont probablement été un des facteurs qui a joué dans le décrochage d’une partie du parement de briques fragilisée.

Les restes du mur ont également été retirés au courant de la soirée de jeudi pour limiter les risques d'un autre incident.

« Avant de reprendre les travaux de démolition, la méthode de démolition de l’entrepreneur sera revue afin de s’assurer qu’un tel événement ne se reproduise plus. » — Une citation de Extrait du courriel de la Ville de Gatineau

La Ville a aussi demandé à l’entrepreneur d’agrandir le périmètre de sécurité autour du bâtiment, le trottoir n'est désormais plus accessible.

Une équipe de démolition a procédé au nettoyage et à la démolition de ce qu'il restait du mur. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Le conseiller municipal d'Aylmer, Steven Boivin a été avisé quelques instants après l'incident et s'est rendu sur place. L’intervention de la Ville, ça s’est fait très rapidement , explique M. Boivin.

Ce dernier soutient que l'impact de l'incident sur les prochaines étapes de la démolition lui sera communiqué dans les jours à venir.

Une certaine inquiétude dans le quartier

Claudie Legault-Dallaire est copropriétaire de Bouqinart, situé juste en face du site de l'effondrement. Cette dernière n'était pas sur place au moment des faits, mais l'incident réveille ses inquiétudes concernant la démolition et la construction de la nouvelle bibliothèque.

C’est une inquiétude pour nous, les commerçants , fait-elle valoir en entrevue. On va être affectés directement, mais on a très peu d’informations.

Pour l'instant, un échéancier a été remis aux commerçants du secteur, mais les détails arrivent au compte-gouttes , soutient-elle.

« On demande plus d’informations, plus rapidement. » — Une citation de Claudie Legault-Dallaire, copropriétaire de Bouqinart

Il y a eu un grand travail qui a été fait dans les dernières années pour revitaliser le centre-ville du Vieux-Aylmer , ajoute Mme Legault-Dallaire. On a peur de tout perdre ce qui a été acquis.

Selon cette dernière, les impacts se font déjà ressentir. Juste le déménagement de la bibliothèque cet été, ça a eu un impact, on a vu une légère baisse de la clientèle , explique la copropriétaire.

De son côté, la propriétaire de la maison William J. Walter est plus optimiste. Ils nous ont avertis, c’est pour cinq ans , souligne Julie Pomerleau. Moi, ça ne me dérange pas, ça ne me stresse pas, parce que je sais qu’après, ça va être vraiment beau, ça va attirer beaucoup de monde.

Peut-être que si on ferme la rue, j’aimerais moins ça , concède-t-elle cependant. Mme Pomerleau affirme que plusieurs clients lui ont fait part de leurs inquiétudes en matière de sécurité des piétons.

Elle indique qu'elle ne partage pas cette crainte, considérant que l'entrepreneur a réussi à sécuriser l'endroit.

Avec les informations d'Émilie Bergeron et de Rosalie Sinclair