Les applications couronnées par l’App Store en 2021 sont...

Le titre d’application de l’année est décerné à Toca Life World, qui perpétue avec brio l’art du jeu et de l’expression pour les enfants , selon l’App Store. Un exploit pour le développeur Toca Boca, qui célèbre cette année 10 ans d’activités et signe une quarantaine d’autres applications pour enfants.

C’est League of Legends: Wild Rift, du studio Riot Games, qui arrive en tête de liste des jeux de l’année. L’application du très populaire jeu multijoueur a été lancée il y a un peu plus d’un an sur mobile.

Marvel Future Revolution, Myst, Space Marshals 3 et Fantasian, d'Apple Arcade, figurent également parmi les meilleurs jeux.

Carrot Weather, une application météorologique développée par Grailr, arrive quant à elle au premier rang des applications de l’Apple Watch.

Ces développeurs hors pair ont innové avec la technologie Apple, et beaucoup ont contribué à favoriser le profond sentiment de solidarité dont nous avions besoin cette année , a indiqué Tim Cook, le PDG d’Apple, dans un billet de blogue.

Sans grande surprise, l’application TikTok arrive en première position des applications gratuites les plus populaires pour l’iPhone. Elle est suivie de VaxiCode, l’outil pour le passeport vaccinal au Québec, puis de Zoom, qui témoigne de l’importance du télétravail, encore une fois cette année.

Un besoin de se reconnecter

Parmi les tendances les plus fortes de l’année 2021, l'équipe éditoriale mondiale de l'App Store a dénoté chez ses utilisateurs et utilisatrices une recherche de connexion accrue.

« Les applications gagnantes des tendances de cette année ont rapproché les gens de manière significative, tout en répondant aux besoins sociaux, personnels et professionnels des utilisateurs et utilisatrices du monde entier. » — Une citation de Un porte-parole d'Apple

En tête de liste, on trouve le jeu à succès Among Us, du studio indépendant Innersloth. Selon Apple, le titre a encouragé la coopération et la compétition, en plus de pousser les joueurs et joueuses à se parler et à s’écouter . La plateforme Roblox occupe quant à elle le troisième rang des jeux les plus populaires.

Le jeu « Among us » ne compte pas sur les meilleurs graphiques, mais sur l'expérience des joueurs et joueuses pour faire son succès. Photo : innersloth.com

L’application de rencontres Bumble s’est aussi hissée en très bonne position dans cette liste.

Bumble a répondu à l'appel en ajoutant et en améliorant des fonctionnalités conçues pour combler le fossé entre les personnes qui espèrent avoir des rendez-vous amoureux, nouer des amitiés platoniques et élargir leur réseau professionnel, tout en favorisant [les femmes dans les conversations] , peut-on lire dans le billet de blogue.

L’outil de conception de design Canva de même que l’application EatOkra pour trouver des restaurants détenus par des personnes de la communauté noire se sont aussi glissés dans ce palmarès.

Peanut, un espace de discussion audio pour parler de la féminité sous tous ses angles, de la ménopause à la grossesse, symbolise également cette tendance à la connexion, selon l’équipe éditoriale de l’App Store.

La liste complète des meilleurs jeux et applications de l’année selon l'App Store se trouve sur leur site  (Nouvelle fenêtre) web.