Conte animé : Mézo le chacal

Écrit par l'autrice et comédienne franco-manitobaine Katrine Deniset, Mézo le chacal met en scène un jeune chacal et son parcours pour rejoindre ses cousins et cousines coyotes d'Amérique du Nord afin de passer avec eux un Noël blanc.

Le texte met l'accent sur le courage et l'importance de l'amitié afin d'aider à surmonter les difficultés qui parfois se dressent sur le chemin.

Bonne écoute!

Les artisanes de ce conte animé

Texte et narration

Katrine Deniset est une écrivaine, poète et comédienne originaire du Manitoba. Photo : Fournie par Katrine Deniset

Katrine Deniset est une écrivaine, poète et comédienne originaire de Winnipeg au Manitoba. En plus d’être l'auteure du recueil de nouvelles Faites comme chez nous et des pièces Je m’en vais et Débâcle, elle a contribué à une vingtaine de projets littéraires au cours des dernières années.

Illustrations

L'illustratrice Andrée-Anne Paradis Photo : Fournie par Andrée-Anne Paradis

Andrée-Anne Paradis est une artiste franco-canadienne de Calgary, en Alberta, et amoureuse des montagnes. Pour créer ses illustrations, elle s'inspire des magnifiques montagnes Rocheuses qu'elle explore avec son conjoint et leur deux enfants. Influencée par sa formation en graphisme, elle utilise les formes schématiques et géométriques pour donner à ses créations une facture visuelle qui lui est propre.

