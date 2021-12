Le nombre de cas actifs de COVID-19 en baisse à Terre-Neuve-et-Labrador

En tenant compte des gens déclarés négatifs après avoir contracté la maladie, le nombre de cas actifs de COVID-19 connus des autorités provinciales a diminué.

Il est passé de 22 à 20 cas actifs depuis mercredi.

On comptait une soixantaine de cas actifs il y a un mois.

La seule personne atteinte de la COVID qui était hospitalisée à Terre-Neuve-et-Labrador a quitté l’hôpital ces derniers jours. Il n’y a actuellement aucune hospitalisation causée par le virus.

Le ministère provincial de la Santé dit toujours être dans l’impossibilité de communiquer le nombre de tests de dépistage qui sont effectués. Cette situation persiste depuis une cyberattaque contre les réseaux de santé, détectée le 30 octobre.

La vaccination des 5 à 11 ans contre la COVID-19 est en cours et déjà plus de 10 % des jeunes de ce groupe d’âge ont reçu la première des deux doses recommandées, selon les données compilées lundi dernier.

Cela représente au moins 3711 jeunes vaccinés. La province estime qu’il y a 35 420 enfants de 5 à 11 ans admissibles à une vaccination.

Chez les 12 ans et plus à Terre-Neuve-et-Labrador, près de 91 % des personnes admissibles à la vaccination sont considérées comme pleinement vaccinées (deux doses). Plus de 94 % des personnes de ce groupe ont reçu au moins leur première dose.