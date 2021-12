Plus de trottoirs déneigés cet hiver, promet Toronto

Le déneigement des trottoirs a fait l'objet de nombreuses plaintes par le passé, étant donné que dans plusieurs quartiers, il revenait aux résidents de gratter eux-mêmes le trottoir devant leur propriété. Le travail n'était pas toujours bien fait.

La Ville a acheté neuf petites déneigeuses à trottoir en 2019 dans le cadre d'un projet pilote et a bonifié son parc de machinerie depuis. L'an dernier, 85 % des trottoirs étaient dégagés avec de la machinerie.

Cette année, 34 nouvelles déneigeuses à trottoir doivent être en service d'ici la mi-décembre. Toronto doit en recevoir 25 de plus avant la fin de février prochain.

La Ville prévoit pouvoir ainsi desservir 103 000 maisons additionnelles d'ici février.

Le fait qu'on bonifie ce service aussi rapidement que possible cet hiver aidera les Torontois en rendant les trottoirs plus sécuritaires et accessibles lorsqu'il neige , note le maire John Tory.

La Ville continue à demander aux résidents et aux commerçants de déneiger leur portion du trottoir en attendant l'expansion du service dans toute la municipalité.

Les autorités municipales notent qu'environ 2 % des trottoirs ne pourront pas être déneigés avec de la machinerie, en raison d'obstacles, notamment. Ces tronçons doivent être déneigés manuellement par des employés municipaux.