Le mystère reste entier sur les sources de l’explosion à Wheatley, alors qu'une nouvelle fuite de gaz a été signalée il y a 10 jours.

Selon le directeur administratif de Chatham-Kent, Don Shropshire, les techniciens ont placé des détecteurs dans un puits de gaz que l'on pensait à l'origine de la fuite.

M. Shropshire affirme que d'autres détecteurs ont été placés dans le sous-sol d'un bâtiment détruit par l'explosion qui s'est produite au mois d'août.

Nous étions étonnés de constater que le gaz provenait du sous-sol du bâtiment détruit par l’explosion, mais non du puits de gaz abandonné , explique-t-il.

Les explorations vont continuer tant que la source de la fuite du gaz ne sera pas connue.

Les techniciens vont enlever les dalles de ciment dans le sous-sol, au cours de la semaine prochaine, pour s'assurer que le gaz n'est pas enfoui en profondeur , indique Don Shropshire.

Selon M. Shropshire, il est toujours impossible pour le moment de dire combien de temps dureront les recherches.

Le 26 août dernier, une déflagration a détruit deux bâtiments au centre-ville de Wheatley et blessé 20 personnes et en a déplacé plus d'une centaine.

Les personnes évacuées n'ont toujours pas pu regagner leur domicile ou leur commerce.