Agir contre la violence faite aux femmes le 6 décembre, mais aussi toute l’année

La violence faite aux femmes, notamment dans un contexte conjugal, a pris de l'ampleur avec la pandémie de COVID-19 et les différents confinements. En ce 32e triste anniversaire des féminicides perpétrés à l'École polytechnique de Montréal, les centres femmes, les maisons d'hébergement et autres organismes joignent leurs forces pour encourager les citoyens à se mobiliser contre la violence faite aux femmes.

Pour l'intervenante à la sensibilisation à la maison d'aide et d'hébergement La Débrouille de Rimouski, Marie Nicolas, la mobilisation passe d'abord par l'information et par le déconfinement des discussions au sujet des violences faites aux femmes .

Cette mobilisation doit se faire toute l'année et pas seulement à l'approche du 6 décembre , ajoute-t-elle.

Selon les plus récentes données du ministère de la Sécurité publique du Québec, tirées du recensement de 2015, 19 406 personnes ont été victimes de crimes contre la personne perpétrés dans un contexte conjugal.

Près de 80 % de ces victimes sont des femmes et un peu plus de 20 % sont des hommes.

Les femmes handicapées ou autochtones sont, par ailleurs, plus à risque de subir des actes de violence, selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

14 femmes tuées, 14 faisceaux lumineux projetés du mont Royal vers le ciel en commémoration de la tuerie du 6 décembre 1989 à l'École polytechnique (Archives) Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Selon les données du recensement de 2015, environ 400 infractions sont commises dans un contexte conjugal au Bas-Saint-Laurent chaque année.

Il s'agit de l'un des taux les plus faibles au Québec, mais les conséquences de ces actes sur celles et ceux qui en sont victimes n'en sont pas moins graves.

L'état des lieux dressé en 2019 par la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent indique qu'un meurtre conjugal a particulièrement marqué la région dans les dernières années.

En 2012, Martine Giguère, 42 ans, a été tuée par son ex-conjoint, Paul Joyce, sous les yeux de ses deux enfants âgés de 12 et de 17 ans. Elle avait avisé les policiers à au moins trois reprises du comportement dangereux de son ex-conjoint. Elle avait notamment téléphoné à la police la veille de sa mort , peut-on lire dans ce rapport.

Le Rimouskois Paul Joyce, vu ici en 2012, avait plaidé coupable, au Palais de justice de Rimouski, à une accusation réduite de meurtre au second degré. (Archives) Photo : radio-canada

C'est pour éviter que ce genre de drame ne se reproduise que les différents organismes souhaitent poursuivre les efforts de sensibilisation aux violences faites aux femmes.

Marie Nicolas soutient que des intervenants ont rencontré des étudiants du Cégep de Rimouski et de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) au cours des derniers jours pour les sensibiliser à ces enjeux et pour répondre à leurs questions.

« C'est vraiment important qu'on puisse dialoguer ensemble pour répondre aux questions et pour briser les mythes sur la violence faite aux femmes. C'est motivant de voir les jeunes mobilisés pour un monde plus égalitaire. » — Une citation de Marie Nicolas, intervenante à la sensibilisation à la Maison d'aide et d'hébergement La Débrouille

Une vigile en commémoration des 14 victimes de l'attentat antiféministe de l'École polytechnique, mais aussi des victimes des 18 féminicides et des infanticides perpétrés dans un contexte conjugal au Québec cette année, se tiendra lundi, à 16 h 15, dans le parc situé devant le Cégep de Rimouski.

Une minute de silence sera respectée et sera accompagnée de prises de parole et de discours.

Ce sont vraiment des questions qui sont toujours d'actualité. [...] C'est le moment de nous recueillir face à ces enjeux-là , affirme Marie Nicolas.

Des pas dans la bonne direction

L'intervenante de La Débrouille indique que des pas dans la bonne direction ont été faits récemment pour augmenter la sécurité des femmes.

Elle souligne la mise en place d'un système de surveillance des agresseurs par des bracelets anti-rapprochements dans la prochaine année par Québec.

« Ce sont des pas considérables, malgré tout ce qui se passe et malgré les féminicides. Il y a de réels pas qui sont faits, qui nous ouvrent des portes, des voies de changement pour la suite. » — Une citation de Marie Nicolas, intervenante à la sensibilisation à la Maison d'aide et d'hébergement La Débrouille

Marie Nicolas salue aussi l'ouverture prochaine d'un Tribunal spécialisé en agression à caractère sexuelle et conjugale dans la province.

Comment reconnaître le cycle de la violence conjugale?

Tout le monde peut se retrouver dans une situation de violence conjugale, rappelle l'intervenante de La Débrouille.

Le cycle de la violence, c'est quelque chose qu'on ne voit pas venir. C'est tout le côté pervers de la violence conjugale : c'est qu'au début, il n'y a pas de signes qu'on va tomber sur un agresseur. Déjà, les femmes peuvent s'enlever de l'esprit que c'est de leur faute et qu'elles auraient dû le voir. Au début, c'est beau, c'est rose, c'est une relation sécurisante qui s'établit , décrit Marie Nicolas.

Le cycle de la violence fait en sorte que la victime espère toujours que la relation redeviendra saine comme elle l'était au départ. (Archives) Photo : iStock

Elle explique qu'après le début de la relation, une phase de tension s'installe. Des regards noirs et des soupirs peuvent, entre autres, faire monter la tension et l'anxiété de la victime.

Ensuite, c'est la phase de crise où il y a agression verbale, physique, sexuelle ou psychologique.

L'agresseur va, par après, tenter de se justifier par des raisons externes pour que la faute soit rejetée, d'une façon ou d'une autre, sur la victime.

Enfin, c'est la phase de lune de miel, celle qui rapporte l'espoir de retrouver la relation sécurisante du début, où l'agresseur va s'excuser et se montrer plus tendre. Ensuite, le cycle recommence et la tension se remet à monter.

Marie Nicolas encourage toutes celles qui en ressentent le besoin à appeler dans les différentes ressources d'aide disponibles sur le territoire, ne serait-ce que pour obtenir des conseils.

La ligne téléphonique SOS Violence conjugale est également disponible 24h/24 au 1 800 363-9010.