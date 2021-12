La SOPFEU se prépare pour la prochaine saison de feux de forêt

En Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec, on recherche notamment des personnes pour des postes à Val-d'Or et Matagami.

L'agente à la prévention et aux communications, Josée Poitras, reconnaît que les feux de forêt sont de plus en plus importants depuis quelques années. Cependant, on ne prévoit pas augmenter le nombre de postes de pompiers et de pompières forestières cette année.

On est au fait du phénomène météo, qu’il y a de plus en plus de feux de forêt, de plus en plus de cataclysmes. Donc, si on manque de pompiers forestiers, on demande de l’aide de l’extérieur, des autres provinces. Et inversement, la SOPFEU, en cours de saison en 2020-2021, on est allé prêter main-forte à l'extérieur de la province du Québec , précise-t-elle.

Le feu de Landrienne en juin dernier a détruit plus de 500 hectares. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le nombre de postes de pompiers et pompières nécessaires dans la région ne sera connu qu’au mois de janvier, après que ceux déjà engagés aient été rappelés.

Josée Poitras indique que la saison dernière, la SOPFEU ne manquait pas d'effectifs de pompiers et pompières. La pénurie de main-d’oeuvre touche davantage d’autres corps d’emplois.

On a beaucoup de candidats lorsqu’on fait nos concours de recrutement annuels de pompiers forestiers, mais il y a d'autres métiers à la SOPFEU, comme du personnel administratif. Il y a beaucoup de roulement de personnel et oui, la SOPFEU doit faire preuve d’audace pour pourvoir certains postes en cours d’année , souligne-t-elle.

L'été dernier, un incendie a brûlé 30 hectares de forêt dans la réserve faunique La Vérendrye (archives). Photo : gracieuseté SOPFEU

Pour sa banque de candidatures, la SOPFEU engage également des femmes, rappelle Josée Poitras. Elle estime que les femmes représentent moins de 10 % des pompiers et pompières à la SOPFEU.

Je peux dire que nos femmes qui sont pompières sont des personnes qui sont dévouées, des personnes qui aiment les défis et qui s'adaptent évidemment, on pourrait dire, dans un domaine d'hommes , affirme-t-elle.

L'appel de candidatures se déroule jusqu'au 16 janvier.