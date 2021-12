La Saskatchewan, seule province offrant la 2e dose aux 5 à 11 ans après 21 jours

La Saskatchewan va à l’encontre de l’avis du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) et offre la deuxième dose aux 5 à 11 ans trois semaines après la première au lieu des huit semaines recommandées

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a recommandé aux provinces et territoires que les enfants attendent huit semaines avant de recevoir une deuxième dose du vaccin contre la COVID-19.

Les autres provinces et territoires ne veulent pas distribuer la deuxième dose aux enfants avant une période de 8 semaines.

Le site web de la province indique que bien que l’intervalle parfait entre deux doses soit de huit semaines, les familles peuvent choisir de recevoir la seconde dose seulement 21 jours après la dose initiale .

L’intervalle de trois semaines proposé par les autorités saskatchewanaise est en adéquation avec la recommandation de Pfizer BioNTech.

Le gouvernement de la Saskatchewan n’a pas répondu à la demande de CBCCanadian Broadcasting Corporation concernant les raisons pour lesquelles il ne suit pas la recommandation du CCNIComité consultatif national de l'immunisation .

Mardi, le ministre de la Santé, Paul Merriman, a été interrogé à propos du choix de l'intervalle de trois semaines. Il a dit devoir s'entretenir avec le médecin hygiéniste de la Saskatchewan, le Dr Saquib Shahab.

La recommandation est de huit semaines. Je devrai vérifier auprès du Dr Shahab pour voir si rien n’a changé, mais je ne pense pas que ce soit le cas , a-t-il répondu aux journalistes.

Le Dr Shahab a confirmé le jour même que l’intervalle de trois semaines serait une alternative offerte aux parents. Les raisons de préférer ce délai, plus court, pourraient être liées à plusieurs raisons, comme un voyage, a-t-il expliqué. Si un parent souhaite qu’un enfant reçoive une deuxième dose plus tôt, c’est certainement possible à trois semaines , a-t-il ajouté.

Dans une déclaration, la province a dit qu’elle avait mis son site à jour afin de préciser que cette alternative ne serait offerte qu'à condition d'obtenir un consentement éclairé.

Le Manitoba est l’autre province qui adopte une approche légèrement différente des autres endroits au Canada. La plupart des enfants de 5 à 11 ans y recevront certes une seconde dose après 8 semaines, mais la province recommande néanmoins que les enfants issus des Premières Nations reçoivent leur seconde dose trois semaines après la première.

Avec les informations d'Alexander Quon