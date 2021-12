Quand une entreprise a pour mission l’inclusion et l’adaptation pour ses employés

L'entreprise produit des vêtements de travail pour le secteur industriel, et offre un contexte de travail adapté à ses employés qui ont des limitations fonctionnelles à l’emploi.

Chaque employé contribue à une partie de la fabrication des pièces de vêtements. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Véritable fourmilière, on perçoit un bourdonnement constant dès que l’on entre dans les locaux des Ateliers Manutex. Derrière leur machine à coudre ou leur table de travail, les employés nous expliquent avec enthousiasme leurs fonctions.

Nathalie Lavoie, qui s’affairait à coudre des poches lors de notre visite, travaille aux Ateliers Manutex depuis 15 ans.

J’aime bien ma job. Chaque personne ici est importante et chaque personne a un niveau de qualité de travail , estime-t-elle.

Un employé effectue le contrôle de qualité pour un couvre-tout. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Chaque employé a une tâche spécifique dans la chaîne de production, ajoutant ainsi sa touche à toutes les pièces de vêtement, comme l'indique la présidente des Ateliers Manutex Hélène Piuze.

Il y a cet élément de fierté là aussi de chacun des vêtements qui est produit, c'est tout le monde qui y a contribué, de la conception du début, à l'achat de l’inventaire, jusqu'en fin de compte à la confection , fait-elle valoir.

Hélène Piuze, présidente des Ateliers Manutex Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Les couvre-tout et les sarraus représentent la majeure source de production de l’entreprise, qui dessert principalement des entreprises minières.

« La normalité, ici, c’est ce que vous voyez, ce n’est pas une notion. Tout le monde a ses particularités comme dans la vie en général et on fait juste miser sur les forces de chacun pour arriver à un produit. » — Une citation de La présidente des Ateliers Manutex Hélène Piuze

France Lacroix, l'une des premières employées chez Manutex, rapporte qu’elle s’y plaît depuis 25 ans.

Ce que j’aime c’est que tout le monde s'entraide ensemble. Je peux parler des affaires personnelles des fois, pas trop, un petit peu. J’aime parler avec des amis aussi , affirme-t-elle.

Aguerrie de la machine à coudre, elle apprécie la variété de tâches que lui offre son emploi. Je fais beaucoup de choses, dit-elle. Des sacs, des pantoufles. J’aime ça faire des affaires différentes.

Les Ateliers Manutex produisent des vêtements de travail sur mesure, notamment pour le secteur minier. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

La présidente Hélène Piuze rappelle que la mission de l'entreprise mise sur l'inclusion.

On ne mécanise pas beaucoup et on ne veut pas faire ça parce qu' on veut mettre en valeur ces gens-là et notre objectif c'est d’en faire travailler le plus possible et de redonner à cette société et à l’économie parce que les gens avec des limitations sont aussi importants que tout le monde , conclut-elle.

Manutex compte une soixantaine d'employés, la plupart ayant des contraintes à l'emploi.