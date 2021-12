L’opposition demande un plan d’élargissement des doses de rappel aux 18 ans et plus

Le chef de l’opposition officielle en Saskatchewan, Ryan Meili, demande un plan pour élargir la disponibilité des doses de rappel à tous les personnes âgées de 18 ans et plus afin de prévenir une cinquième vague de COVID-19.

Selon le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), cette mesure est de mise avec l’arrivée du variant Omicron au Canada.

« Avec cette nouvelle variant et une cinquième vague, il est temps d’être proactif. » — Une citation de Ryan Meili, chef du NPD

Il explique que le gouvernement a refusé à maintes reprises de tirer de leçons de sa gestion pandémique. Selon lui, le gouvernement devrait écouter les recommandations des experts plutôt que de se plier aux exigences de la population.

Ryan Meili ajoute que l’élargissement de la disponibilité de la troisième dose est essentiel pour éviter une cinquième vague de la pandémie.

Selon l’Autorité de la santé de la Saskatchewan, trois facteurs pourraient entraîner une cinquième vague, notamment la baisse de l’immunité, le comportement de la population en lien avec les rassemblements et l’impact du variant Omicron qui sera connu dans les prochaines semaines.

Les doses de rappel des vaccins Pfizer et Moderna ont été approuvées pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Jusqu’à maintenant, celles-ci ne sont offertes qu’aux personnes de plus de 65 ans.

L’Autorité de la santé de la Saskatchewan compte développer un plan de doses de rappel.

Recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation

Le Comité consultatif national de l’immunisation recommande qu’une dose de rappel soit offerte six mois ou plus après les deux premières doses. Ce qui inclut les personnes de 18 à 49 ans.

Les doses de rappel devraient être offertes aux adultes de plusieurs catégories, notamment les 50 ans et plus, les personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée et d’autres milieux collectifs offrant des soins aux personnes âgées.

Le Comité souligne qu’une troisième dose permettrait de renforcer la protection et la réponse immunitaire contre la COVID-19.