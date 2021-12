Le projet de loi 19 vise à moderniser et décentraliser le réseau de la santé, en se donnant les moyens d’accéder aux renseignements de santé des différents organismes du secteur.

Les lois actuelles datent des années 1980-1990, une époque où les données étaient conservées sur papier, a souligné M. Dubé.

C’est un travail colossal mais nécessaire, a expliqué le ministre, dont le projet de loi va avoir un impact sur pas moins de 27 lois.

De plus, le réseau de la santé est la plus grande organisation de travail au Québec, a-t-il rappelé, avec plus de 330 000 employés répartis dans plus de 1600 hôpitaux et centres d’hébergement et de soins de longue durée ( CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée ).

« La pandémie a mis en lumière les lacunes de notre réseau de santé. On l’a vu, le problème des données faisait partie des enjeux. » — Une citation de Christian Dubé, ministre de la Santé

On ne peut pas revivre ça

Le ministre Dubé a cité le rapport de la protectrice du citoyen, déposé mardi dernier, qui met en lumière l’absence d’analyse des risques dans les CHSLD au moment où la crise a frappé le Québec.

La protectrice du citoyen a été très claire en disant qu’on avait un déficit d’information , a reconnu le ministre.

« Pendant la pandémie, le manque d’informations en temps réel était critique. On ne peut pas revivre ça, on a vraiment un rattrapage à faire dans la collecte d’informations. » — Une citation de Christian Dubé, ministre de la Santé

Christian Dubé souhaite obtenir une circulation fluide et en temps opportun de l’information dans le réseau de la santé.

Pour ce faire, le projet de loi vise à modifier l’expérience du patient dans le réseau de la santé. L’intérêt de celui-ci doit être au cœur de la démarche, selon M. Dubé.

Si le projet est adopté, il y aura un suivi centralisé de toutes les consultations avec des médecins. Le patient sera aussi capable d’avoir accès à son dossier, d’avoir accès à [...] son historique .

« La donnée doit suivre le patient, plutôt que le contraire. » — Une citation de Christian Dubé, ministre de la Santé

Protection des renseignements personnels

La loi doit néanmoins veiller à ce que l'accès à un renseignement de santé se fasse sous une forme ne permettant pas d’identifier directement la personne concernée lorsque cela est possible , peut-on lire dans le texte déposé.

Les accès aux données seront balisés par un ensemble de règles de gouvernance, précise le ministère de la Santé et des Services sociaux dans un communiqué. Des sanctions seront mises en place en cas d’accès non autorisé.

Enfin, le ministre Dubé a invité les Québécois à être patients, car les résultats pourraient mettre du temps avant d’être perceptibles. On est en train de poser les jalons d’un grand changement.