La Colombie-Britannique embauche plus d’ambulanciers et de répartiteurs

Alors que le gouvernement essuie les critiques pour une nouvelle politique de mise en attente de personnes nécessitant une ambulance lorsque d’autres appels entrants au service de répartition E-Comm sont jugés plus urgents, le ministre de la Santé Adrian Dix annonce que la province a embauché 85 ambulanciers paramédicaux et 30 répartiteurs à temps plein pour offrir des services d’urgence de qualité et plus rapide.