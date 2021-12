Les Argonauts de Toronto échappent à une situation embarrassante

Les Argonauts de Toronto ont eu chaud, vendredi. L'équipe a cru pendant quelques heures qu'elle aurait à se passer de son quart-arrière McLeod Bethel-Thompson et de quatre autres joueurs lors de la finale de l'Est, dimanche, après qu'ils eurent assisté à un match des Raptors à la demande de l'équipe, hier.

Bethel-Thompson, Dexter McCoil, Charleston Hughes, Levi Novel et Jeff Richards avaient assisté au match contre les Bucks de Milwaukee dans le but de donner plus de visibilité à leur équipe à quelques jours du match le plus important de leur saison.

Le quart-arrière des Argos avait d'ailleurs accordé une entrevue à une journaliste du réseau TSN qui diffusait la rencontre.

Les protocoles de la Ligue canadienne de football (LCF) sont cependant plus stricts que ceux que doit suivre le grand public. Ils interdisent notamment aux joueurs d'aller dans les bars, les boîtes de nuit et aussi d’assister à de grands événements sportifs.

Selon les protocoles de la LCF, ces joueurs auraient dû être placés en quarantaine pour quatre jours et rater le match de dimanche.

La Ligue a toutefois publié un communiqué de presse en après-midi pour dire qu'après consultation avec son comité médical, Bethel-Thompson et ses coéquipiers pourront jouer dimanche s'ils se soumettent à une quarantaine de deux jours et deux nuits.

Les cinq joueurs ne pourront pas assister aux réunions d'équipe en personne ou participer aux entraînements pendant ce temps. Ils pourront communiquer avec leur équipe par voie électronique, assister à des réunions virtuelles et s'entraîner seuls et par eux-mêmes, mais pas dans les installations de l'équipe.

En plus du test PCR effectué vendredi, Bethel-Thompson et ses coéquipiers devront subir un autre test PCR samedi et subir un test rapide d’antigène dimanche. Si tous les tests donnent des résultats négatifs, ils pourront jouer dimanche.

L'entraîneur-chef Ryan Dinwiddie a dit après l'entraînement des siens vendredi qu'il n'était pas en colère. C'est malheureux. On essaie de faire de notre mieux pour respecter les protocoles et faire la promotion de la santé et de la sécurité , a-t-il dit. On a tous fait nos tests PCR aujourd'hui. Espérons que le sien ne soit pas positif. Mais on ne sait jamais. On essaie de bien faire et de comprendre qu'on a fait une erreur.

Dinwiddie a lui-même reconnu que la situation a fait figure de distraction à l'entraînement, vendredi, mais ses joueurs ont voulu calmer le jeu à leur tour devant les journalistes.

Je ne veux pas faire une grosse histoire avec ça. Les gars non plus , a dit Patrick Lavoie. Le timing est un peu spécial, mais on va faire avec.

On a eu une petite modification, mais finalement, tout va bien. On est cool , a dit le botteur Boris Bédé. C'est une situation qui arrive. C'est dommage que ça arrive à nous, mais tout va bien.

Les Argonauts accueilleront les Tiger-Cats de Hamilton au BMO Field dimanche. Le vainqueur du duel accédera à la finale de la Coupe Grey, qui sera disputée le 12 décembre à Hamilton.

Bethel-Thompson est l'un des joueurs les plus importants des Argonauts, étant d'ailleurs le candidat de l'équipe au titre de joueur par excellence de la LCF cette saison. Il a pris part à 14 rencontres en 2021, lancé 12 passes de touché et cumulé 2303 verges par la voie des airs.

En neuf départs, le Californien a présenté un dossier de sept victoires et deux revers. Il a aidé les Argonauts à terminer au premier rang dans l'Est pour la première fois depuis 2017.