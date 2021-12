La Saskatchewan en mode football cette fin de semaine

Les Roughriders feront face aux Blue Bombers de Winnipeg ce dimanche pour la demi-finale de la LCFLigue canadienne de football . Ces derniers sont favoris pour accéder à la 108e Coupe Grey, si bien qu’ils ont vaincu les Riders lors de leurs deux rencontres cette saison. Les Bombers et les Roughriders occupent respectivement les premier et deuxième rangs de la conférence de l’ouest de la Ligue canadienne de Football.

Les Winnipegois n'ont été vaincus qu'à trois reprises cette saison, tandis que les Riders ont subi cinq revers. Les rivaux du Manitoba auront l’avantage du terrain lors du match dominical.

Les duels Winnipeg-Saskatchewan sont toujours corsés... sur le terrain et dans les gradins!

Les Blue Bombers n’ont pas joué depuis une semaine, ce qui pourrait être avantageux pour les Saskatchewanais, selon des experts.

« Étant en congé la semaine dernière, si tu t’assois un peu sur tes lauriers, que tu es plus confiant puisque tu es champion en titre, tu peux être surpris par l’adversaire qui arrive en n'ayant rien à perdre. »

Les entraineurs Greg Marshall des Mustangs de Western et Scott Flory des Huskies de la Saskatchewan tenteront de mener leur équipe à la victoire samedi en finale de la Coupe Vanier.

Les Huskies de l’Université de la Saskatchewan seront les sous-estimés face aux Mustangs de l’Université Western, ce samedi lors de la finale de la Coupe Vanier.

Il s’agit d’un portrait identique à celui des Roughriders et des Blue Bombers au niveau du classement, puisque les Huskies ont terminé la saison au deuxième rang de la ligue de football universitaire canadienne, tout juste derrière leurs opposants.

Ce que les partisans en pensent

Le plus important c'est que les joueurs travaillent ensemble, en équipe. Lorsqu'on travaille en équipe, c'est là qu'on va plus loin et qu'on peut gagner , Praveen Sapkota, étudiant originaire du Népal

Oui je suis fan des Huskies. Un grand fan. J'espère qu'ils l'emporteront , Blake Dempsey, étudiant