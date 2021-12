Plus de 90 % des Gaspésiens ont un médecin de famille

Pour y parvenir, le CISSS de la Gaspésie et celui des Îles-de-la-Madeleine auront besoin de 13 nouveaux médecins de famille. Ces médecins viendront pourvoir à des postes vacants ou remplacer des départs anticipés.

Selon le plan régional d’effectifs médicaux 2022 du ministère de la Santé, trois places de médecin de famille sont vacantes dans le réseau de santé de la Baie-des-Chaleurs, trois en Haute-Gaspésie, et trois aux Îles-de-la-Madeleine.

Jean-François Sénéchal, directeur adjoint à la direction des services professionnels au CISSS de la Gaspésie, souligne que les efforts de recrutement des années passées ont permis d'attribuer un médecin de famille à 91 % de la population de la région.

En 2021, huit nouveaux médecins de famille et trois spécialistes ont entamé leur pratique en Gaspésie et aux Îles.

Le porte-parole du CISSS de la Gaspésie ajoute que les efforts de recrutement sont constants, et menés sur plusieurs fronts. Souvent, souligne M. Sénéchal, les gens sont invités à visiter la région ou à venir participer à des stages. Dans certains cas on va parrainer la candidature de certains médecins étrangers formés en spécialité , ajoute le porte-parole du CISSS de la Gaspésie.

Des médecins retraités pas faciles à remplacer

Plusieurs des nouveaux médecins recrutés cette année sont venus remplacer des départs à la retraite. Ces départs de plusieurs médecins ont été l’un des enjeux importants en 2021, notamment dans la Baie-des-Chaleurs.

En date du 29 novembre dernier, six médecins de famille et un spécialiste avaient quitté la région ou étaient partis à la retraite.

Certains de ces médecins avaient une importante clientèle qui, dans certains cas, doit être redistribuée à plus d’un docteur. Ce travail de remplacement s’effectue graduellement, indique M. Sénéchal. En Haute-Gaspésie, on a eu il y a deux ans, un départ massif de quelques médecins. On pense qu’en 2022 avec les arrivées prévues en Haute-Gaspésie, ça va aller mieux.

Par ailleurs, le CISSS dit avoir besoin d'une vingtaine de médecins spécialistes sur le territoire. Entretemps, pour pourvoir aux besoins de consultation en spécialité, le CISSS a recours aux médecins itinérants ainsi qu’à l'expertise de médecins de famille ou d'internistes. Des consultations en télésanté sont aussi effectuées.

Au Bas-Saint-Laurent, le plan permet le recrutement de trois médecins de famille dans la MRC de la Matanie, et un dans la Matapédia.

Avec les informations de Sylvie Aubut