Doit-on interdire les sacs en papier?

Le Yukon mettra fin à l’utilisation des sacs en papier à partir du 1er janvier 2023, un an après ceux en plastique. Le territoire estime que les sacs en papier requièrent beaucoup de ressources pour être fabriqués, transportés et éliminés. Leur responsabilité dans la crise climatique demeure toutefois complexe et nuancée, selon des experts.