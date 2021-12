Les Européens « déçus », Washington menace et Téhéran dans l’expectative

Au lendemain du dépôt des propositions iraniennes sur une éventuelle réanimation de l’accord sur le nucléaire iranien , les négociateurs européens ont fait part de leur « déception et préoccupation » face aux « exigences » de l’Iran, tandis que Washington s’est montrée menaçante.

Jeudi, les négociateurs iraniens avaient remis à leurs homologues européens deux documents. L’un portant sur la levée des sanctions et l’autre sur le programme nucléaire. Aucun détail n’a cependant filtré sur le contenu des documents iraniens.

Vendredi, les négociateurs sont retournés dans leurs pays respectifs et reviendraient éventuellement à Vienne pour donner leurs réponses aux propositions iraniennes.

Cependant, la déclaration du président français, Emmanuel Macron, depuis Dubaï, où il a conclu des contrats de vente d'avions Rafale, laisse entendre que la reprise des discussions prendrait plus de temps.

M. Macron a estimé qu'il ne fallait pas exclure que cette session ne se rouvre pas rapidement .

Marche arrière

De leur côté, les diplomates européens ont indiqué que les positions des parties sont éloignées pour le moment.

Les discussions reprendraient donc la semaine prochaine pour voir si ces divergences peuvent être surmontées ou non et si cet écart peut être comblé dans un temps réaliste .

Les représentants français, britanniques et allemands estiment que les propositions iraniennes constituent une marche arrière .

Ils notent que Téhéran revient sur la quasi-totalité des compromis qui avaient été difficilement trouvés au cours du premier cycle de négociations, entre avril et juin, avec la précédente équipe iranienne, avant l’élection du président iranien Ebrahim Raïssi qui a désigné une nouvelle délégation pour mener les négociations.

En revanche, l’ambassadeur de la Chine, qui est signataire de l’accord de 2015 avec la Russie, s'est montré plus optimiste, évoquant des discussions substantielles .

L'ensemble des parties ont accepté de faire une courte pause pour prendre des instructions. C'est naturel et nécessaire, et nous espérons que cela donnera un nouvel élan aux négociations , a déclaré Wang Qun aux journalistes.

Volonté sérieuse

Pour sa part, le chef de la délégation iranienne, Ali Bagheri, a réaffirmé que son pays avait la volonté sérieuse de parvenir avec à un accord.

Dans une courte déclaration à la chaîne Al Mayadeen, M. Bagheri a précisé que les discussions ont pour but de permettre au membre qui s’est retiré de l’accord [les États-Unis, NDLR] d’y revenir , soulignant que la délégation iranienne s’emploie à lever les sanctions américaines injustes et illégales .

En ce qui concerne le processus en cours, il a indiqué que l'autre partie doit examiner ces documents et se préparer pour négocier avec l'Iran sur la base des textes soumis .

« Je leur ai dit que c'était normal [en référence aux objections des Européens, NDLR], car nous n'allions pas présenter des documents et suggestions qui correspondent à leurs points de vue. » — Une citation de Le chef de la délégation iranienne, Ali Bagheri

De son côté, le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir-Abdollahian a qualifié le processus de bon, mais globalement lent , lors d'un entretien téléphonique avec son homologue européen Josep Borrell. Et il a souhaité un changement dans l'approche de certaines parties qui doivent abandonner leurs propos menaçants .

Washington évoque d'autres options

Le nouveau gouvernement iranien n'est pas venu à Vienne avec des propositions constructives , a accusé vendredi la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, dont le pays participe aux discussions de manière indirecte.

Nous espérons toujours une approche diplomatique, c'est toujours la meilleure option , a-t-elle ajouté. Mais l'approche de l'Iran cette semaine n'a pas été, malheureusement, de tenter de résoudre les problèmes en suspens .

Le secrétaire d’État Antony Blinken a, lui, prévenu que si Téhéran continuait à développer son programme nucléaire en faisant traîner les négociations, nous nous tournerons vers d'autres options .

« L'Iran ne semble pas sérieux sur ce qu'il doit faire pour revenir au respect de l'accord, c'est pourquoi nous avons mis fin à ce cycle de discussions à Vienne. » — Une citation de Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken

L'Iran a des décisions très importantes à prendre dans les prochains jours , a-t-il ajouté.

Objectif : ressusciter l’accord de 2015

Les pourparlers qui se déroulent à Vienne depuis lundi ont pour but de sauver l'accord international de 2015 conclu entre l'Iran et six grandes puissances (États-Unis, Russie, Chine, France, Allemagne, Royaume-Uni). En contrepartie de la réduction drastique du programme nucléaire iranien, les sanctions économiques étaient levées progressivement.

En riposte au retrait unilatéral des États-Unis en 2018 et du rétablissement des sanctions, Téhéran s'est affranchi progressivement, dès 2019, des restrictions imposées à son programme nucléaire.