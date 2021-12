Poursuite de la Nation Wolastoqey : la démission du ministre de la Justice réclamée

Lors de la période de question à l’Assemblée législative jeudi, le ministre Flemming a commenté la poursuite déposée par la Première Nation Wolastoqey contre le gouvernement cette semaine.

Vendredi, le ministre Flemming a indiqué que la juge responsable de la poursuite entre la province et la Première Nation Wolastoqey a invité les parties à ne plus commenter l'affaire publiquement.

L'avocate des communautés wolastoqeys confirme que la juge a fait part de ses préoccupations à cet égard.

Roger Melanson estime que le lien de confiance entre les élus de l’Assemblée législative et le ministre Flemming est brisé.

La compétence et la crédibilité du procureur général du Nouveau-Brunswick est partie. [...] Moi je pense qu’il doit démissionner.

Selon Roger Melanson, le ministre de la Justice et procureur général de la province aurait dû savoir qu'il ne pouvait commenter cette poursuite.

Lorsqu’on est procureur général, on a une responsabilité plus élevée dans le contexte où il est l’aviseur légal numéro un du gouvernement. Et ce ministre-là a perdu toute crédibilité et c’est certainement de l'incompétence de sa part d’avoir discuté de l’enjeu légal qui est devant les tribunaux et un juge a dû le remettre à l’ordre.

Hugh Flemming s'est présenté devant les journalistes pour dire qu'il ne ferait pas de commentaire à ce sujet et a ensuite quitté la salle. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

En mêlée de presse vendredi, Hugh Flemming s'est présenté devant les journalistes pour dire qu'il ne ferait plus de commentaire. Il a ensuite quitté la salle en refusant de répondre aux questions.

Avec les informations d’Alix Villeneuve