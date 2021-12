Windsor-Essex enregistre 63 nouveaux cas de COVID-19 vendredi

Selon les responsables de la santé publique, la plupart des nouveaux cas dans la région ont été enregistrés chez des personnes non vaccinées.

Jeudi, le bilan épidémiologique hebdomadaire a révélé que les personnes non vaccinées ont six fois plus de risques d'être hospitalisées à cause du COVID-19 dans la région.

Il y a actuellement 577 cas actifs de COVID-19 dans la communauté et 25 personnes hospitalisées.

Plusieurs foyers d'éclosion sont par ailleurs toujours actifs. Le bureau de santé publique en décompte 15 sur des lieux de travail, neuf dans des écoles, six dans la communauté et deux foyers de soins de longue durée, pour un total de 32 éclosions.

En matière de vaccination, 77,1 % des résidents de cinq ans et plus ont reçu deux doses de vaccins.

Par ailleurs, 29 664 résidents ont reçu une troisième dose de vaccin contre la COVID-19. Jeudi, la province a annoncé l'élargissement de l'admissibilité pour la troisième dose aux Ontariens de 50 ans et plus à compter du 13 décembre.

Ailleurs dans le Sud-Ouest

Sarnia-Lambton rapporte vendredi 12 nouveaux cas et un décès supplémentaire. La région compte 47 cas actifs de COVID-19.

Dans Chatham-Kent, 15 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés vendredi sur l'ensemble du territoire.