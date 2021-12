COVID-19 : 16 nouveaux cas en Abitibi-Témiscamingue

Deux nouveaux groupes scolaires ont reçu des consignes d’isolement selon le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT).

Alors que les cas étaient à la baisse en début de semaine, les nouvelles infections sont à nouveau plus nombreuses depuis deux jours.

On n’est pas arrivé à garder une diminution constante et on doit continuer à faire attention à nos activités sociales même si on a dit au Témiscamingue que la recommandation de reporter toutes les activités sociales, culturelles et sportives a pris fin lundi le 29 novembre, il reste quand même qu’on doit limiter nos contacts sociaux , affirmait la Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en santé publique en point de presse vendredi matin.

Le Témiscamingue compte toujours 88 des 121 cas actifs en Abitibi-Témiscamingue.

Aussi, 3 personnes sont présentement hospitalisées en raison de la COVID-19 et une personne a dû être transféré à l'extérieur de la région en raison de complications.

Plus de 200 cas en novembre

La santé publique a aussi publié son bilan pour le mois de novembre. Du 1er novembre au 1er décembre 2021, 222 cas de COVID-19 ont été répertoriés en Abitibi-Témiscamingue.

Plus de la moitié de ces cas ont été découverts chez des personnes de moins de 20 ans, dont 80 % chez des personnes non adéquatement vaccinées.

Répartition des cas de novembre en Abitibi-Témiscamingue 0 à 9 ans : 25 %

10 à 19 ans : 27 %

20-29 ans : 6 %

30-39 ans : 15 %

40-49 ans : 11 %

50-59 ans : 9 %

60-69 ans : 6 %

70 ans et plus : 1 %

La santé publique réitère l’importance de s’isoler en présence de symptômes d’allure grippale et de passer un test de dépistage.

Plus de 1000 nouvelles infections ont été confirmées au Québec et en Ontario.