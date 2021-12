Skier à quel prix, cette année?

Skier vous coûtera plus cher, cette année. Toutes les stations de la Capitale-Nationale, de Charlevoix et de Chaudière-Appalaches ont revu leurs tarifs à la hausse.

Rien d’anormal à cela, assure l’Association des stations de ski du Québec.

Dans le prix d’un billet de ski, il y a beaucoup d’investissements et de coûts d’opération. Par exemple, l'électricité, l’essence, l’entretien ou le changement des remontées mécaniques. L’inflation est là. On n’y échappe pas , souligne Josée Cusson, la directrice communication et marketing de l’association.

Exemples de tarifs proposés dans les différentes stations : Billets journaliers pour un adulte (taxes en sus) : Le Massif de Charlevoix : 119,50 $

Mont Grand-Fonds : 58,22 $

Le Relais de Lac-Beauport : de 41,75 $ à 46,97 $ Abonnement illimité pour un adulte (taxes en sus) : Le Massif de Charlevoix : de 1021 $ à 1891 $

Mont Grand-Fonds : 789 $

Le Relais de Lac-Beauport : 599 $

Stoneham : 1281 $

Mont Sainte-Anne : 1696 $ Abonnement illimité pour une famille (taxes en sus) : Le Massif de Charlevoix : de 2127 $ à 3829 $

Mont Grand-Fonds : à partir de 1459 $ (pour deux adultes)

Le Relais de Lac-Beauport : à partir de 1078,20 $ (pour deux adultes)

Dans le détail, les augmentations diffèrent d’un endroit à un autre. Le Massif de Charlevoix, où s’est implanté le Club Med, a revu ses prix de 18 % par rapport à la saison précédente.

Le responsable du Massif se défend de vouloir faire de l’argent sur le dos des skieurs. Il justifie cette hausse en raison des importants investissements effectués pour cette saison : 7 millions de dollars ont été déboursés, notamment pour accroître le système d’enneigement de 50 %.

Nicolas Racine, le vice-président exécutif et directeur général du groupe Le Massif, se montre confiant : C’est sûr que des hausses de tarifs créent une insatisfaction. Mais les gens comprennent. L’engouement est là, on est satisfait de la vente des abonnements.

Migration de clients d'une station à une autre

Le directeur général du Mont Grand-Fonds, Sébastien Tremblay, constate que ces 18 % de plus imposés par son concurrent lui profitent.

On observe une augmentation significative des abonnements de saison de l’ordre de 25 % et aussi des réservations. Parmi nos nouveaux clients qui ont acheté un abonnement de saison, on en a qui s’abonnaient au Massif , révèle-t-il.

Le Mont Grand-Fonds affiche également des prix plus élevés, mais dans de moindres proportions : +1 %.

Les différentes stations de la région ouvrent en ce moment même ou très prochainement. Photo : Radio-Canada

Les communes avoisinant le Mont Sainte-Anne espèrent, elles aussi, accueillir des skieurs habitués au Massif et rebutés par la nouvelle tarification.

Le Mont Sainte-Anne est un moteur économique sans équivoque. C’est notre noyau important pour nous , déclare le maire de Beaupré, Pierre Renaud.

À Saint-Ferréol-les-Neiges, non loin, les prémices sont de bon augure. Mélanie Royer-Couture, la mairesse, confie : Les réservations sont bonnes, tant pour l’hébergement que pour la restauration.

De grandes attentes pour cette saison

Les plus petites stations ne sont pas en reste. Au Relais de Lac-Beauport, les canons à neige sont en pleine action pour l’ouverture le 10 décembre.

On a traversé la saison précédente sans catastrophes parce qu’on a joué de prudence. Là, on aimerait bien vivre une belle année, faste , commente Mélanie Morneau, la directrice générale.

L’an dernier n’a pas été une longue traversée du désert pour les stations de ski qui ont pu fonctionner, à capacités réduites cependant. Ce qui n’était pas l’idéal, reconnaît Luc Malovechko, le directeur des communications et marketing du Mont Grand-Fonds.

On était à 50 %. Ça faisait des files d’attente. Les gens étaient mécontents. Il souhaite un meilleur scénario cette fois, alors que les mesures sanitaires sont allégées.

Je suis pas mal sûr que les gens vont être au rendez-vous et que ce sera plus simple aussi. 85 % des Québécois sont vaccinés et ils sont habitués à présenter leur code QR.

Les amoureux de la poudreuse ont l'embarras du choix dans la région comme terrains de jeux. Photo : Radio-Canada

Le ski, une activité abordable

Globalement, l’industrie du ski se porte bien au Québec. Et la pandémie y est pour quelque chose. Elle a exacerbé les envies d’activités en pleine nature.

Tandis que les prix augmentent, Josée Cusson affirme qu’ils restent abordables. Notre tarif moyen au Québec est de 50 $ la journée.

Tout n’est pas rose pour autant. Les stations ont leurs défis à relever, entre autres celui de surmonter la pénurie de personnel.

On sera en mesure d’opérer notre service de restauration, mais il nous manque deux ou trois cuisiniers , fait remarquer Sébastien Tremblay, du Mont Grand-Fonds.

Sur leur site Internet, Stoneham et le Mont Sainte-Anne publient quant toutes sortes d’offres d’emploi.