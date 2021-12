Le CCNI recommande d’offrir une troisième dose à tous les Canadiens de 18 ans et plus

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande au gouvernement fédéral d’offrir une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19 à tous les Canadiens de 18 ans et plus qui ont reçu leur deuxième dose depuis au moins six mois. Le CCNI insiste par ailleurs « fortement » pour que les 50 ans et plus reçoivent cette dose de rappel.