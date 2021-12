2021 : une année marquée par le climat, la COVID-19 et les 751 tombes anonymes

En cette fin d’année, ICI Saskatchewan revient sur les faits marquants des 12 derniers mois.

751 : c’est le chiffre à retenir pour cette année 2021 en Saskatchewan. 751 tombes anonymes ont été retrouvées sur le terrain de l’ancien pensionnat pour Autochtones de Marieval, chez la Première Nation de Cowessess, en juin dernier.

Moins de deux semaines plus tard, en juillet, Justin Trudeau et son homologue provincial, Scott Moe, signaient avec le chef de la Première Nation de Cowessess, Cadmus Delorme, un accord de protection de l'enfance à caractère historique.

Depuis, d’autres recherches ont été entamées sur les terrains d’anciens pensionnats pour Autochtones à La Ronge, Delmas et Lebret.

En septembre, la Conférence des évêques catholiques du Canada avait présenté ses excuses aux Premières Nations pour les abus commis dans les pensionnats pour Autochtones.

La sécheresse de l'été 2021 a été la deuxième sécheresse la plus grave en Saskatchewan depuis le début du siècle. La première avait sévi en 2001 et en 2002 (archives).

L’été saskatchewanais a été très difficile pour les agriculteurs en raison de cette sécheresse extrême qu’a connue la province. Les récoltes ont été désastreuses et les éleveurs de bétail ont dû vendre leurs bêtes au rabais ou même s’en départir.

C’est le pire printemps que j’ai vu sur les quinze dernières années , avait affirmé Paul Houndjet, un agriculteur de Prud’homme, au début du mois de juin. Le temps passe de très sec à humide, ce qui rend nos plantes moins en forme. Les changements extrêmes ne sont pas bons pour elles.

« Quand on a une mauvaise récolte, ça nous affecte pendant un an. Si on a une autre sécheresse dans deux ou trois ans et qu’on est encore en train de sortir de celle-ci, c'est misère par-dessus misère. »