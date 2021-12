Le policier Ducharme officiellement accusé à Sherbrooke

Comme c’est habituellement le cas dans pareille situation, Samuel Ducharme n’était pas présent au tribunal.

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) avait procédé à l'arrestation de Samuel Ducharme au début du mois de novembre.

Les faits allégués, qui auraient eu lieu pendant qu'il était de service, se seraient produits le 19 août dernier.

Vendredi, Samuel Ducharme était représenté par son avocat pour une courte comparution qui a eu lieu devant la juge Hélène Fabi de la Cour du Québec.

C’est sommaire. Je vais plaider non coupable , a indiqué Me Genesis Diaz au nom de son collègue Me Denis Gallant.

C’est ce criminaliste montréalais qui assumera la défense du policier de 40 ans. Nous n’avons pas encore reçu la preuve , a expliqué au tribunal Me Diaz.

Le procureur aux poursuites criminelles, Me Marc-André Roy, n’était pas présent pour la comparution.

Une ordonnance a été émise par le tribunal afin qu’aucune information permettant d'identifier la plaignante au dossier ne puisse être publiée.

Le dossier a été reporté au 27 janvier 2022.