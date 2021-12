COVID-19 au N.-B. : près de la moitié des décès ont eu lieu dans des foyers

Cinquante-sept décès liés à la COVID-19 sont survenus dans des foyers de soins et des établissements résidentiels pour adultes au Nouveau-Brunswick, depuis le début de la pandémie. À cause d'une pénurie de personnel et de matériel, plusieurs foyers de soins n'étaient tout simplement pas prêts à faire face à une pandémie de cette ampleur.

Près de la moitié (42 %) des 136 décès liés à la COVID-19 sont survenus dans des foyers de soins de longue durée, selon les chiffres fournis par le gouvernement du Nouveau-Brunswick en date du 6 décembre.

« La vie, la qualité de soins de nos personnes âgées sont en danger aujourd’hui. » — Une citation de Linda Silas, présidente de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers

La Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers souligne que les soins inadéquats offerts aux personnes âgées dans les foyers de soins provoquaient déjà des décès avant que la COVID-19 ne frappe.

Même avant la pandémie, on avait beaucoup de personnes âgées qui avaient des décès juste avec la simple grippe, dû à qu’ils sont quatre par chambres, il n'y a pas assez de personnel, ils ne sont pas assez surveillés, la nutrition n'était pas adéquate , déplore la présidente du syndicat, Linda Silas.

Linda Silas, présidente de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers, estime que les foyers de longue durée n'étaient pas prêts à faire face à une pandémie. Photo : Radio-Canada

Mais le ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick, Bruce Fitch, affirme que les inspecteurs de son ministère s’assurent que les foyers de soins respectent le ration d’employés par résident, afin que les soins appropriés soient offerts.

Selon lui, la COVID-19 a pris tout le monde par surprise, et il estime que la réponse du gouvernement a été plutôt bonne, compte tenu des circonstances.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les 57 décès enregistrés dans les foyers de soins sont survenus dans 14 établissements.

Le gouvernement a refusé de fournir la liste des foyers où il y a eu au moins un décès, ainsi que le nombre exact de décès par établissement. Toutefois, certains foyers où des décès sont survenus sont connus. Dans certains cas, on ne compte qu’un seul mort, mais dans d’autres cas, le nombre de personnes décédées est plus élevé.

Les foyers Manoir Belle Vue, à Edmundston, Pavillon Beau Lieu, à Grand-Sault, Drew Nursing home, à Sackville, Shannex Tucker Hall, à Saint-Jean, et Villa Renaissance, à Dalhousie, ont été particulièrement touchés.

Le Pavillon Beau-Lieu, un foyer de soins à Grand-Sault au Nouveau-Brunswick, où plusieurs résidents ont perdu la vie après avoir contracté la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Selon Linda Silas, la situation au Nouveau-Brunswick se compare à ce qui existe dans les autres provinces canadiennes. Il n'y a pas une province qui peut se vanter d’avoir des bons soins de longue durée, c’est pour ça que c’est une crise nationale, dit-elle.

Les foyers n'étaient pas prêts

Plusieurs résidents du foyer Drew Nursing Home à Sackville, au Nouveau-Brunswick, sont décédés il y a quelques semaines, après avoir contracté la COVID-19. Photo : CBC

À cause des problèmes liés au manque de personnel, principalement, plusieurs foyers de soins étaient déjà dans une situation critique au début de la crise.

Plusieurs n’étaient pas prêts à faire face à une pandémie de l’ampleur de celle qui a frappé.

Au printemps 2020, les hôpitaux étaient vides parce qu’on s’attendait qu’on allait être frappés comme l’Italie, tout le monde avait vraiment peur, et beaucoup des administrateurs n’ont même pas pensé aux soins de longue durée, où la santé et sécurité n’était pas une priorité. Il n'y avait même pas les équipements nécessaires pour la protection personnelle , déplore Linda Silas.

Après le début de la pandémie, le gouvernement a imposé des mesures sanitaires obligatoires dans les foyers de la province.

Or, certains d'entre eux n'ont pas respecté toutes ces mesures. C'est le cas au Manoir de la Vallée, à Atholville, qui n'avait pas prévu de plan opérationnel relatif à la COVID-19, même si cela était obligatoire. Il a fallu attendre sept mois pour que le foyer se dote d'un comité de santé et sécurité.

Le foyer de soins Tucker Hall, appartenant à l'entreprise Shannex, a été durement touché par la pandémie. Photo : Google Street View, juin 2019

Des problèmes ont été aussi signalés par les inspecteurs dans d'autres foyers, où il y a eu des cas de COVID-19, comme à la Villa des Jardins, à Edmundston, à la Résidence O'Bon Soins à Shediac, au Pavillon Beau Lieu à Grand-Sault, et à la Résidence Quatre Saisons à Balmoral.

Aussi, selon un sondage réalisé par le SIINBSyndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick auprès de ses membres, 75 % des infirmières estiment que les soins aux résidents se sont détériorés au cours des trois à cinq dernières années. Des lacunes sont observées aussi en ce qui a trait aux soins d'hygiène et à l'exercice physique.

Depuis 2016, le nombre d'infirmières a diminué dans les foyers de soins. Le gouvernement libéral de l’époque a réduit le ratio des infirmières immatriculées de 20 % à 15 %, et celui des infirmières auxiliaires de 40 % à 20 %. Cela s'est traduit par une perte d'une 50 infirmières immatriculées et de plus de 300 infirmières auxiliaires dans les foyers de soins du Nouveau-Brunswick.

Pas assez de soins

Au début de la pandémie, les aînés dans les foyers de soins recevaient en moyenne 3,1 heures de soins quotidiennement. Mais vu le manque de personnel, il est parfois difficile de respecter ce ratio pour chaque résident. Selon la FCSIIFédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers , les résidents devraient recevoir au moins 4 heures de soins par jour.

« Si on avait une dotation de 4 heures ou 4,5 heures par résident, on aurait pu éviter bien des choses. » — Une citation de Linda Silas, présidente de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers

Le ministre du Développement social, Bruce Fitch, dit que son gouvernement a pris plusieurs mesures pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées, tant en foyer de soins qu'à la maison. Photo : Radio-Canada

En pleine pandémie, l'Ontario a promis d'offrir 4 heures de soins d'ici 2025, et le Nouveau-Brunswick a augmenté les soins à 3,2 heures. Ils passeront à 3,3 heures l'an prochain.

« C'est la première fois en 13 ans que le gouvernement augmente les heures pour les résidents dans les maisons de soins infirmiers. » — Une citation de Bruce Fitch, ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick

Des défis mis en lumière par la pandémie

Au Nouveau-Brunswick, comme partout au pays, la crise provoquée par la pandémie a montré plus vivement que jamais les défis qui existent dans les foyers de soins. Ce n’est pas un hasard si le gouvernement a décidé d’augmenter les heures de soins, en pleine pandémie.

Toutes les caméras étaient sur les foyers de soins, et ça, ça a vraiment réveillé tous les politiciens. Si on n'aurait pas eu la pandémie, je ne pense pas que toutes les caméras auraient été placées sur les foyers de soins, parce que ça fait 15, 20 ans, que les infirmières infirmiers, les infirmières auxiliaires et les autres crient pour avoir plus d’aide dans nos foyers de soins , remarque Linda Silas.

« On a ignoré la situation trop longtemps, et là on doit faire des décisions vite, et des décisions qui réellement vont coûter cher. » — Une citation de Linda Silas, présidente de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers

Dans plusieurs foyers de soins, la pénurie d'infirmières et de préposés se fait sentir. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Au Québec, une enquête du coroner a lieu pour mieux comprendre pourquoi la situation s’est rapidement dégradée dans les foyers de soins de longue durée, durant la pandémie.

Il y a un an, le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick a aussi demandé une enquête publique, mais le gouvernement provincial a refusé. Le ministre refuse toujours la tenue d’une enquête.

À ce stade, ma décision est toujours la même, ce n'est pas seulement ma décision. Nous continuons d'avoir besoin de toutes les ressources humaines pour nous assurer que nous faisons le meilleur travail possible pour les personnes âgées et pour nous assurer que la COVID-19 est sous contrôle. Diviser les efforts avec une enquête serait contre-productif , estime Bruce Fitch.

Le ministre assure que les inspecteurs de son ministère voient à ce que les foyers de soins respectent les ratios d’employés par résident, afin que les soins appropriés soient offerts. Selon lui, la COVID-19 a pris tout le monde par surprise, et il estime que la réponse du gouvernement a été plutôt bonne, compte tenu des circonstances.

Toutefois, les enjeux qui pourraient faire l’objet d’une enquête dépassent le cadre de la pandémie, selon le rapport publié l’an dernier par le Syndicat des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick.

La pénurie de personnel au cœur du problème

Offrir de meilleurs soins passe par l'ajout de personnel. Or, la pénurie de professionnels de la santé qui pèse sur le monde médical touche aussi durement les foyers de soins de longue durée.

« On a une pénurie sévère, au Nouveau-Brunswick c’est près de mille postes vacants. En Nouvelle-Écosse, c’est encore mille postes vacants. » — Une citation de Linda Silas, présidente de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers

Selon les syndicats, l’embauche et la rétention d’infirmières passe par l’amélioration des conditions de travail. La pandémie a juste fait que ceux qui sont près de la retraite disent : "bye bye, j’en ai assez, je m’en vais" , rapporte Linda Silas.

Selon la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers, le recrutement de personnel dans les foyers passe par une amélioration importante des conditions de travail. Photo : Radio-Canada

La Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers demande aussi à ce que soient établies des normes pour tous les foyers de soins, afin de s’assurer une bonne qualité de soins pour tous les aînés.

Le SIINBSyndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick est revenu avec cette idée de placer les foyers de longue durée sous la responsabilité du ministère de la Santé, afin d’assurer la qualité des soins. Mais le gouvernement rejette toujours cette idée.