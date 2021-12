Des manifestants devant l’IMQ à Rimouski en soutien à une victime d’acte criminel

La victime, alors âgée de 17 ans, était étudiante à l’ IMQInstitut maritime du Québec lorsqu’un autre étudiant aurait tenté de l’agresser sexuellement dans sa chambre d’une résidence privée pour étudiants. La jeune femme l’aurait repoussé et aurait fui son appartement.

Quelques heures plus tard, l’étudiant en question aurait essayé d’entrer de nouveau dans sa chambre en poussant sur la porte. L’agresseur, alors mineur au moment des faits, aurait finalement quitté la résidence.

La jeune femme a déposé une plainte à la Sûreté du Québec quelques mois plus tard.

L’étudiante a été reconnue comme victime d’un acte criminel par l’ IVACIndemnisation des victimes d'actes criminels , un organisme responsable d’indemniser des victimes d’actes criminels.

Pour sa part, le jeune homme a été déclaré non criminellement responsable.

Par après, la victime a communiqué avec différents intervenants de l’ IMQInstitut maritime du Québec afin que l'institution l'aide à éviter de côtoyer son agresseur entre les murs de l’école. Comme cela n'a pu être évité, la jeune femme s'est résignée à abandonner sa formation collégiale.

Des étudiantes veulent ouvrir le dialogue

Après avoir appris cette histoire, quatre étudiantes à l’ IMQInstitut maritime du Québec ont décidé d’organiser une manifestation devant l’établissement scolaire, vendredi, en soutien à la victime. Deux d'entre elles, Marianne Pelletier et Solina Duguay, expliquent que cette situation ébranle leurs collègues étudiants.

Marianne Pelletier (à gauche) et Solina Duguay (à droite) témoignent à l'aide de pancarte leur soutien pour la victime. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

L’histoire a aussi trouvé écho auprès de la communauté rimouskoise, puisqu'en plus d'étudiants de l' IMQInstitut maritime du Québec , d’autres étudiants, cette fois de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), ainsi que des citoyens se sont joints à la manifestation.

Solina Duguay, étudiante en navigation en troisième année, déplore que l’ IMQInstitut maritime du Québec n’ait pas pris de mesures pour éloigner la victime de son agresseur. Que ce soit dans les corridors de l’école, c’est fâchant, ce n’est pas quelque chose qui devrait arriver , mentionne-t-elle.

« On devrait se sentir en sécurité à l’école, en tout temps, que ce soit dans les bâtisses scolaires, les résidences, dans notre ville, dans notre appartement. On ne devrait pas avoir à vivre cette crainte, surtout de la part de nos collègues. » — Une citation de Solina Duguay, étudiante en navigation à l'IMQ

Les organisatrices croient qu’il s’agit d’une bonne occasion pour ouvrir un dialogue avec la direction de l’ IMQInstitut maritime du Québec , puisqu’elles s’interrogent sur le protocole établi au sein de l’établissement lorsqu’une situation de violence sexuelle est dénoncée.

On est tissé serré. On tient ça à cœur, surtout dans un petit milieu comme ça où les femmes sont une minorité d’étudiantes. On est tous interpellés par une situation comme ça. Malheureusement, on sait que ça peut arriver à nouveau dans une situation future , mentionne Marianne Pelletier, aussi étudiante en navigation en troisième année.

Elles craignent que certaines situations de violences sexuelles ne soient pas dénoncées ou ne soient pas suffisamment prises en charge par la direction de l’établissement.

Améliorer la politique en matière de violences sexuelles

La directrice de l' IMQInstitut maritime du Québec , Mélanie Leblanc, a refusé notre demande d'entrevue. Par courriel, elle écrit cependant qu’elle est d’avis qu’aucun élève ne devrait avoir à choisir entre son parcours scolaire et son sentiment de sécurité .

Lors d’une rencontre avec l’Association générale étudiante de l’ IMQInstitut maritime du Québec jeudi, elle rapporte qu’il a été convenu d’améliorer les pratiques en collaborant davantage afin de mieux protéger les membres de l’établissement.

La politique collégiale qui vise à prévenir les violences à caractère sexuel adoptée en 2018 fait l’objet de révision continue, selon Mme Leblanc.

Elle ajoute finalement que la situation vécue par l’étudiante démontre les limites dont disposent les établissements scolaires pour accompagner des élèves dans des situations hors de leur cadre décisionnel et qui implique les autorités .

Québec solidaire réagit