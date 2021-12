Saint-Denis-de-Brompton pourra emprunter 31 millions $ pour ses égouts et aqueducs

Le projet de construction d'un réseau d'égout et d'aqueduc à Saint-Denis-de-Brompton franchit une étape importante.

Cette municipalité a reçu l'aval du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec pour son projet de règlement d'emprunts d'un peu plus de 31 millions $.

L’objectif principal du projet est de procéder au raccordement de près de 400 propriétés adjacentes du petit lac Brompton et du lac Desmarais au réseau municipal.

Le maire, Daniel Veilleux, rappelle que ce projet est important pour améliorer la qualité des plans d'eau de la municipalité.

Il a été constaté que la prolifération des cyanobactéries pouvait être un danger pour les résidences qui puisent leur eau directement au lac. L'apport de phosphore provenant des fosses septiques devenait un problème. Plus de 80 % avaient plus de 20 ans et arrivaient à la fin de leur vie utile , explique le maire Veilleux.

Saint-Denis-de-Brompton peut maintenant aller de l'avant et octroyer des mandats pour l'arpentage. Les travaux pourraient débuter en 2023.

Au total, 75 % des coûts du projet seront payés par les 400 citoyens du secteur du petit lac Brompton et du lac Desmarais.

L'impôt foncier moyen des résidents aux abords des deux lacs représente actuellement 2800 $ annuellement. Avec ces travaux, ce même impôt se verrait alourdir de 3000 $ annuellement, sur 30 ans.

Le 25 % restant sera assumé par l’ensemble des 4500 habitants de la municipalité, comme le projet comprend des travaux de réfection des rues.

La municipalité tentera maintenant d'obtenir des subventions de Québec.

Les citoyens touchés s'étaient prononcés lors d'un référendum. Une majorité d'entre eux avaient donné leur aval au projet.