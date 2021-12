La hausse salariale des éducatrices de CPE inéquitable, selon les garderies privées

Les hausses salariales consenties par le gouvernement Legault aux éducatrices dans les centres de la petite enfance (CPE) sont mal vues par les garderies privées non subventionnées. Ces dernières reprochent ouvertement au gouvernement d’être inéquitable et craignent pour la rentabilité de leurs établissements.

Mercredi dernier, le premier ministre François Legault a confirmé une proposition d’un salaire de 30 $ de l’heure, une augmentation de 23 %, qui s’adresse aux éducatrices des CPE Centres de la petite enfance seulement. Une telle bonification mettrait trop de pression sur les garderies privées, qui disent ne pas avoir les moyens de payer et de garder leurs éducatrices.

Mélissa Hamida Chelali partage cette crainte. Elle est propriétaire de la garderie Les p'tits sportifs à Montréal, une garderie non subventionnée.

Les parents des enfants qui fréquentent sa garderie paient 40 $ par jour et 49 $ pour les poupons, mais elle avoue ne pas y arriver. Elle devra augmenter ses tarifs et sa garderie risque de fermer. Je ne peux pas les forcer à rester , dit Mme Chelali.

« Je n'ai pas les moyens. Ici, elles [les éducatrices] sont payées 18 $ de l'heure. » — Une citation de Mélissa Hamida Chelali, propriétaire de la garderie Les p'tits sportifs

Anita, une des éducatrices de l’établissement, déplore cette différence .

On n’a pas les mêmes avantages que les CPE Centres de la petite enfance , dit-elle, précisant que si elle demeure dans cette garderie, c’est parce qu’elle aime l’approche de Mélissa.

Soutenir les établissements privés non subventionnés

Philippe Hurteau, chercheur à l' IRISInstitut de recherche et d’informations socio-économiques , rappelle que ces garderies privées non subventionnées ont vu le jour il y a une quinzaine d’années parce que le gouvernement ne développait plus suffisamment de places en CPECentre de la petite enfance . Pour lui, Québec doit maintenant être plus clair sur ses intentions et soutenir ces garderies.

En février, le ministre de la Famille Mathieu Lacombe avait annoncé la conversion de 3500 places au tarif unique de 8,35 $ dans le cadre d'un projet pilote.

« C'est bien de favoriser les CPE Centres de la petite enfance , mais quel est son calendrier, son plan détaillé? Il faut aussi penser aider financièrement [les garderies non subventionnées] en attendant la conversion. » — Une citation de Philippe Hurteau, chercheur à l'IRIS

Pendant ce temps, le bras de fer se poursuit entre Québec et les syndicats des CPE Centres de la petite enfance . Quelque 400 établissements, dont les travailleurs sont affiliés à la CSNConfédération des syndicats nationaux , sont engagés dans une grève illimitée depuis trois jours.

Les négociations qui ont duré jusqu’à 3 h du matin entre le gouvernement et la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ) n'ont abouti à aucun règlement.

La FIPEQFédération des intervenantes en petite enfance du Québec dispose d'un mandat de grève illimitée, mais a choisi de ne pas l'exercer avant la semaine prochaine. L'enjeu principal porte sur le salaire qui doit être versé aux employés de soutien dans les CPE Centres de la petite enfance , soit les travailleuses à la cuisine, à l'entretien et à l'administration. Québec leur offre de 6 à 9,3 % d'augmentation sur trois ans, selon le titre d'emploi.

Avec les informations de Karine Mateu